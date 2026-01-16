Carmen Domingo gana el Premio Comillas por la biografía de Carmen Díez de Rivera

La escritora es reconocida por su libro ‘La soledad fue el precio’ donde relata la historia de la mujer que tuvo un rol clave en la Transición española

Carmen Domingo ha sido reconocida con el Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias por su libro La soledad fue el precio donde relata la historia de Carmen Díez de Rivera (1942-1999), una figura clave en la Transición Española. Así lo ha comunicado la mañana de este viernes el jurado compuesto por Miguel Ángel Aguilar, Jordi Amat, Isabel Burdiel, Mercedes Cabrera y Josep Maria Ventosa (en representación de Tusquets Editores).

La biografía premiada repasa la vida de Díez de Rivera, hija de una familia aristocrática vinculada al franquismo que evoluciona hacia posturas progresistas tomando un rol protagónico en el camino hacia la democracia desde los diferentes puestos que ocupó en el escenario político de los años setenta.

Para escribir su texto, Domingo recabó valiosa información en fuentes documentales y conversaciones de amigos y personalidades que tuvieron una relación con Díez. En el comunicado donde anuncian el premio argumentan que “la autora expone de forma minuciosa el apasionante trabajo en la sombra de una mujer que dirigió el Gabinete de Adolfo Suárez y fue confidente casi diaria del rey Juan Carlos I en momentos cruciales”. En la biografía también se repasan aspectos inéditos de su vida, el modo en que “tejió alianzas y consensos” en los años de la Transición o su trabajo como europarlamentaria en Bruselas en sus últimos años.

Los jurados han dedicado palabras de reconocimiento para la obra. Mercedes Cabrera asegura que es “una biografía que recupera con una nueva mirada, de hoy, lo que en su momento se dijo y escribió sobre quien fue llamada ‘musa’ de la transición, un apelativo que ocultaba un trabajo político firme, personalmente duro, continuado y comprometido”. Isabel Burdiel opina que es una biografía que “refresca, a partir de la experiencia vital y política de una mujer excepcional, lo que sabemos sobre el esfuerzo compartido y casi ‘milagroso’ que hizo posible la Transición”. Jordi Amat reconoce en Díez una “mujer libre, formada en la elite del franquismo y con capacidad para dialogar con los hombres que lideraban el cambio”, además de valorar la obra de Domingo como “fascinante”, donde “por fin se cuenta con detalle la vida de Carmen Díez de Rivera”.

La premiada Carmen Domingo (Barcelona, 1970), además de escritora es filóloga y dramaturga, con una obra comprometida con el feminismo donde combina ensayo, biografía, novela y teatro. En su carrera se ha dedicado a estudiar y divulgar la historia y la experiencia de mujeres en España. Otros de sus trabajos son Mi querida hija Hildegart (2008) o la obra de teatro Només són dones (2015). En 2022 fue reconocida con el Premio Buenas Prácticas del Periodismo de la Associació de Dones Periodistes.

En la versión anterior del Premio Comillas el ganador fue José Teruel con Carmen Martín Gaite. Una biografía. En 2024 se reconoció a Manuel Calderón por Hasta el último aliento, y en 2023 a Ian Gibson por Un Carmen en Granada. Memorias de un dublinés.