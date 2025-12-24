Jacobo Delgado, guionista de ‘Cuéntame’, se adentra desde un recorte de prensa en la historia de las primeras mujeres policías en España

La niovela ‘La hija del juez’ sucede en los años ochenta en medio del ‘boom’ de la heroína y las barriadas, el fin de la dictadura y el inicio de una transición imperfecta

De contar historias de España, Jacobo Delgado (Badajoz, 47 años) sabe. No en vano fue uno de los guionistas de Cuéntame, la serie más larga de este país —con 23 temporadas en 22 años—, que cuenta la historia de una familia desde los últimos años de la dictadura franquista. Terminada ya la serie, el guionista y licenciado en Historia ha publicado La hija del juez (Plaza&Janés), novela basada en la historia de las primeras mujeres que ingresaron al cuerpo policial en los ochenta.

La trama se le ocurrió hace unos 10 o 15 años mientras se documentaba para una nueva temporada de Cuéntame ambientada en 1979. “Habíamos leído mucha prensa de la época y descubrí un recorte de una noticia que ni me había planteado, cuando la mujer llega a la Policía Nacional”, cuenta. “Sale la convocatoria en el BOE de 1978 y se convocan cien plazas para mujeres policía. En 1979 ya hay 42 que acceden”. La idea quedó ahí, guardada en el cajón imaginario de las posibles novelas, películas o series. “No sabía muy bien cómo hacerlo. Era una época que me apetecía mucho contar, que es la de la Transición, y un buen personaje, el de una mujer pionera policía”. La oportunidad llegó cuando lo contactaron desde la editorial.

Delgado defiende que su libro trata de una mujer rebelde, porque se necesita rebeldía e inconformismo para ser pionera en un lugar como la policía española de la Transición, en una España aún machista y conservadora. “Matilde Liébana [la protagonista] no es ni una heroína ni una víctima, es simplemente una persona que va contra corriente”.

Algunas de las primeras mujeres que ingresaron a la Policía Nacional de España. SEBAS (EFE)

La novela no se limita a la historia de estas mujeres. La historia comienza con un crimen sangriento en un cine de Ciudad Lineal, donde asesinan a un hombre homosexual. “He querido reivindicar que los ochenta no fueron solo esa época de luz, color, diversidad y apertura que efectivamente fue España. También fue una época de contraste”. Las páginas hablan de la discriminación a la diversidad sexual —en 1978 se derogó la Ley de Peligrosidad Social que permitía sancionar y encerrar a personas consideradas peligrosas como homosexuales o mendigos sin haber cometido un delito—, de la precariedad y pobreza de la época, del boom de la heroína.

Para documentarse repasó la prensa de esos años más allá de las noticias políticas, consultando la parrilla de televisión y las hojas de sociedad que le dieron el “olor de la época”. También se entrevistó con policías de ese entonces y de ahora, para conocer mejor su mundo, desde dentro. “Por ejemplo, hay un par de escenarios del crimen bastante truculentos en la novela que están obtenidos de la realidad, de unos años después del tiempo de la novela”. También usó los nombres de algunos asesinos reales: “He dejado pequeñas pistas u homenajes a mi labor de documentación para que si hay algún lector tan friki como yo de la prensa, pues igual se da cuenta”.

Manu Dios, Jacobo Delgado, Imanol Arias, Sonia Sánchez, Curro Royo y Ana Duato, los protagonistas de 'Cuéntame' y los guionistas de la última temporada de la serie, en una imagen cedida por la productora. Meritxell/RTVE

Delgado solo había escrito un libro antes, una precuela de Cuéntame hace 10 años. “Las posibilidades que te ofrece la literatura son infinitas”, dice. En el mundo del guion, explica, no solo hay que tener en cuenta al equipo guionista, sino también la producción, el dinero, si hay exteriores, los figurantes, y tantas cosas más. En una novela, en cambio, hay libertad absoluta, a la vez que el trabajo es muy solitario.

Mientras escribió la serie más larga de la televisión española, Delgado tuvo otros trabajos, aunque asegura que ninguno ha tenido el peso de Cuéntame en su carrera: “Para mí tiene un componente emocional que es difícil encontrar, porque me formé ahí como guionista, hice mi vida ahí”. Aun así, aclara que no se siente atrapado en la herencia de la serie, sino que mira hacia atrás y agradece lo aprendido.

Escritor de discursos

Una de sus facetas más desconocidas es la de escritor de discursos del presidente Pedro Sánchez aunque, aclara, es parte de un equipo más amplio y trabaja en segunda fila, fuera de la Moncloa, en una zona más gris y apartada. Llegó al equipo del político en 2016, cuando Sánchez era secretario general del PSOE. Este elemento le suma experiencia para ser lo que podríamos llamar un guionista de la historia española. “Al final lo que hacen los políticos es contarnos historias que nos conmueven, donde ellos mismos son personajes”.

¿Y cómo se cuenta la historia de España hoy? ¿Cómo son los discursos y relatos que recorren el mundo digital y el real? “Yo creo que se está abusando del odio, no solo en las redes sociales, sino en determinadas cosas políticas. Creo que el odio mueve a la gente. Pero si la historia nos enseña algo es que la esperanza al final prima”. Jacobo dice que es un optimista y defensor de la historia española. “Esa Transición que narro en el libro tuvo muchos defectos. Pero a pesar de todo nos ha dado las mejores cinco décadas de nuestra historia”.

Libros, series, documentales, películas sobre la Transición, la Guerra Civil, el franquismo. El escritor cree que hay material cultural sobre esas épocas, pero que es muy difícil, en cambio, escribir sobre lo que pasa ahora: “Veo que en España es complicado hablar de política, de la política desde dentro. En el mundo anglosajón verás muchas series, ficciones y películas sobre la política, sobre un presidente o sobre un ministro. Nos falta todavía un poquito de cultura democrática para escribir o narrar sobre política”. Pero, quién sabe, con todo lo que ha vivido, escrito y visto Jacobo Delgado, tal vez haya material suficiente para guardar en el cajón imaginario de las ideas y recuperarlo en unos años.