Las primeras mujeres policías: “No nos dejaban conducir ni llevar armas”

"Los primeros días que nos asignaban puntos en la plaza del Ayuntamiento, se formaban corros", afirma una de las policías. "Querían tocarte, ver si eras real o no", dice otra. Casi todas accedieron al cuerpo, en una promoción de 150 agentes, con 18, 19 y 20 años tras superar unas oposiciones duras, que exigían las mismas marcas que a los hombres en las pruebas físicas. La formación que recibieron duró un mes. "La preparación que se les pudo dar fue mediocre, porque no había medios", admite un antiguo oficial.

Su destino durante los primeros años fue el sótano del Consistorio, donde estaban las oficinas del llamado batallón de circulación, al que todas fueron asignadas. Cuando salían, se las destinaba a lugares cercanos al Ayuntamiento, normalmente acompañados por un agente varón. Los ciudadanos solían dirigirse a su compañero.

"Pensaban que por el mero hecho de ser mujer no tenías ni que mandarle ni que decirle qué hacer", recuerda una policía. "Lo más desagradable fue que algunas personas, pocas, nos dijeran que estábamos quitando el puesto de trabajo a un hombre y que teníamos que irnos a casa a fregar".

Imagen del documental 'Promoción del 81'.

Las mujeres accedieron al cuerpo en el primer mandato del socialista Ricard Pérez Casado. El alcalde también tuvo que vencer el inmovilismo y el machismo de una estructura burocrática formada en el franquismo. "Los responsables técnicos de circulación no lo veían con buenos ojos. Creían que nos traerían problemas. Pero los inconvenientes, ahora me hacen reír, eran ridículos: 'Tendremos que hacer unos servicios aparte...' ¡Pues claro!".

"No nos dejaban conducir, no llevabamos armas y no nos dejaban llevar tampoco la defensa", relata una de ellas. Los agentes de Circulación no usaban pistola, pero a los hombres les daban porras, y a ellas no. "Llevábamos el talonario de denuncias, el bolígrafo, que nos decían que era la mejor arma que podíamos llevar, y el silbato. Y con el silbato yo hice una detención. Después de correr detrás de un tío que le había quitado la cadena a una señora tirándola al suelo, lo paré en la puerta del Corte Inglés. Él braceaba para pegarme, yo le puse el silbato en los riñones y pensó que era un arma. 'No me mates', decía, y se quedó quieto".

"Por las circunstancias", concluye una de aquellas primeras policías, "nos hemos hecho mujeres muy fuertes de carácter. Nos ha servido para tener muchas ideas claras, decir las cosas sin avergonzarnos y tener valores importantes".

En agosto de 1981 entraron las primeras policías al cuerpo de Valencia. 'Promoción del 81'

Con los años, las mujeres accedieron a todas las divisiones operativas. En 1993, con Rita Barberá, del PP, en la alcaldía, fue nombrada la primera inspectora mujer. Y en 2015, la socialista Sandra Gómez se convirtió en la primera concejala de Protección Ciudadana. Su sucesora, Anaïs Menguzzato, del mismo partido, ha afirmado que el documental "pretende remover conciencias, no olvidar nunca la historia y los pasos que se han dado adelante para no retroceder jamás”. Hoy hay 216 mujeres en el cuerpo, solo un 12,8% del total, y ocupan dos de los 15 puestos de mando.

El documental, titulado Promoción del 81, producido por la Fundación de la Policía Local de Valencia y dirigido por Ricard Chicot no identifica mientras hablan a las 10 agentes entrevistadas, buena parte de las cuales sigue en activo. Pero sí reproduce al final sus nombres. Son Nieves Calvo, Amparo Ciurana, Belén Hernández, María del Carmen Mariblanca, Ana Luisa Odena, Montserrat Roig, María del Carmen Penadés, María Vicenta Llusar, Isabel Manzano y Rosa María Julián.