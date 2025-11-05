El nuevo disco de Rosalía, ‘Lux’, se filtra entero en internet dos días antes de su lanzamiento

Varios usuarios comparten en redes sociales el esperadísimo álbum de la artista catalana, horas después de que uno de sus temas, ‘Reliquia’, fuera publicado y luego retirado de Spotify a los pocos minutos

Primero, el anuncio del disco. Luego, una canción. Finalmente, hasta se ha filtrado el álbum entero de Rosalía, Lux, que varios usuarios han difundido la mañana de hoy miércoles en distintas redes sociales. Uno de los lanzamientos musicales más esperados del año, con una campaña promocional medida al milímetro y con férreos embargos, se ha visto así afectada por múltiples ataques piratas: frente al goteo de información controlado por la discográfica, Columbia Records, se ha disparado la difusión no autorizada del material. La salida oficial de Lux sigue prevista para este viernes, 7 de noviembre.

Ayer martes ya se publicó Reliquia, segundo avance del disco, durante unos minutos en la plataforma Spotify. La canción fue retirada y Columbia Records no confirmo que se hubiera tratado de un error, sin ofrecer más detalles. Mientras, la filtración pasó rápidamente a ser objeto de debates y comentarios en las redes sociales, igual que sus créditos, que también aparecieron, con una lista de siete autores entre los que figura, además de Rosalía, el estadounidense Ryan Tedder, miembro de OneRepublic y conocido compositor de éxito para numerosas estrellas.

Berghain, primer tema de Lux, fue lanzado el lunes 27 de octubre. La canción, que Rosalía interpreta junto a Björk e Yves Tumor, ya supera los dos millones de visualizaciones en YouTube y ha alcanzado los 23 millones de reproducciones en Spotify. El vídeo, que se estrenó el mismo día, está firmado por Nicolás Méndez, de la productora Canada, que ya se encargó de Malamente, uno de los temas del disco El mal querer de Rosalía. El título del primer tema supone un homenaje a la célebre discoteca de techno en Berlín.

La promoción del álbum comenzó el lunes 20 de octubre en Nueva York, en las emblemáticas pantallas de Times Square, donde pudo verse por primera vez la portada de Lux, que retrata a la artista vestida con un hábito de monja blanco. Horas más tarde, la misma imagen se proyectó en la madrileña plaza de Callao, donde poco después apareció la propia Rosalía, que desató el entusiasmo de los seguidores presentes.

La cantante estará hoy miércoles en Barcelona en un evento privado para promover el disco. El viernes, en la misma noche del lanzamiento, actuará en la gala de LOS40 Music Awards Santander 2025, que se celebrará por primera vez en Valencia.