Rosalía publica por error ‘Reliquia’, el segundo avance de su disco ‘Lux’

Rosalía, este lunes en México, donde presentó su nuevo disco 'Lux', en una conferencia de prensa en la que destacó su "admiración" por las "mujeres santas" y la "mística femenina".

A tres días del lanzamiento oficial del nuevo disco de Rosalía, Lux, este martes se ha publicado por error una segunda canción, Reliquia, el segundo avance de su nuevo disco Lux, después del lanzamiento la semana pasada Berghain, primer avance. El nuevo tema se publicó por sorpresa únicamente por Spotify y fue retirado a los pocos minutos. El error, reconocido a la agencia Efe por la discográfica de la artista, Columbia Records, ha llegado desde la matriz de la compañía en Estados Unidos, con la que Rosalía tiene su contrato. El lanzamiento de Reliquia estaba previsto antes de la salida el viernes del álbum completo, pero no para este martes por la tarde.

Pese al poco tiempo que ha estado publicada, muchos seguidores han podido escuchar el tema y lo han comentado en redes sociales. Se han mostrado también sus créditos, una larga lista de siete autores entre los que figura, además de Rosalía, el estadounidense Ryan Tedder, miembro de OneRepublic y conocido compositor de éxito para numerosas estrellas.

La primera pista de Lux fue Berghain, lanzada el lunes 27 de octubre y que interpreta junto a Björk e Yves Tumor, que ya ha alcanzado más de dos millones de visualizaciones en YouTube desde su estreno y ha llegado a los 23 millones de reproducciones en Spotify. El vídeo, que se estrenó el mismo día, está firmado por Nicolás Méndez, de la productora audiovisual Canada, que ya firmó Malamente, uno de los temas del disco El mal querer de Rosalía. El título del primer tema hace referencia a la legendaria discoteca de techno en Berlín.

La promoción del álbum comenzó el lunes 20 de octubre en las emblemáticas pantallas de Times Square, en Nueva York, donde se reveló la portada del disco. En ella, la artista aparece vestida con un hábito de monja blanco. Horas más tarde, la misma imagen se proyectó en la madrileña plaza de Callao, donde poco después apareció la propia artista y saludó a sus fans.

La cantante catalana estará presente este jueves en Barcelona en un evento privado para promover su nuevo disco. El viernes, en la misma noche del lanzamiento, actuará en la gala de LOS40 Music Awards Santander 2025, que se celebrará por primera vez en Valencia.