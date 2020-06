Gabriela Cabezón: “Describí la belleza de la Pampa antes de la inmunda factoría de soja que es hoy”

Gabriela Cabezón Cámara ha revisitado el viaje de Martín Fierro en Las aventuras de la China Iron, (Literatura Random House), un libro que la ha convertido en finalista del premio Booker Internacional. Aquí lo recomendó la también argentina María Moreno y la mexicana Cristina Rivera Garza. Cabezón construye un viaje mítico de dos chicas -una escocesa, una local- por una naturaleza bruta e imponente que se mete en la piel del lector como su polvo, sus lluvias, sus ríos desbordados y el enamoramiento. Historia lésbica, iniciática y brillante.

"Me habían dado una beca en la Universidad de Berkeley, California, como escritora residente. Estaba de muy buen humor, descubriendo el Pinot Noir, disfrutando de los paisajes, leyendo literatura gauchesca, estaba feliz y me di cuenta de algo obvio: nunca hay una perspectiva de mujer en la literatura gauchesca y decidí hacerlo. Martín Fierro es un libro fundacional, equivalente al Cid, y decidí que mi protagonista fuera su esposa. Emprenden una aventura tierra adentro. Mientras me ponía a escribir esta novela pensaba: yo no quiero que esta china, esta mujer, tenga la vida de opresión que tuvo Martín Fierro, y por ello el relato tenía que ser otro", cuenta desde su casa en La Plata, Argentina.

"Quería describir la naturaleza en la plenitud y su belleza excéntrica, como un desierto de pastizales que era la Pampa, de tal belleza que necesitas permanecer para poder apreciarlo. Me hizo feliz describir la naturaleza en su plenitud y antes de que la convirtieran en la inmunda y envenenada factoría de soja que es hoy".

La autora argentina (San Isidro, Argentina, 1968) elige estos libros, marcados en general por el poder de la naturaleza, para compartir:

- Todos los hermosos caballos, Cormac McCarthy.

- La bestia ser, Susana Villalba.

- El río de las congojas, Libertad Demitrópulos.

- Popol Vuh, Anónimo.

- La vida de las plantas, Emanuele Coccia.