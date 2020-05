Margo Glantz: “La pandemia nos hace mejores un mes. Luego es lo mismo”

Margo Glantz, escritora mexicana de todos los géneros, mantiene un chat diario con decenas de personas sobre la tragedia griega, reflexiona en Twitter en directo y campa a sus anchas por el mundo digital. A sus 90 años y tras un par de intentos, nos logramos conectar y celebrar esta entrevista en la que habla de su nuevo libro, un recorrido por mujeres protagonistas y autoras de la literatura, y recomienda un sinfín de libros sobre confinamientos que está repasando. Algunos relacionados con este El texto encuentra un cuerpo. Otros, con la capacidad de bilocarse como la que desarrolló Sor María de Ágreda en su convento y que leyó Casanova en su propio confinamiento.

"Intento mantener una estructura muy estricta, una rutina que me dé equilibrio para soportar todos estos meses, me despierto a la misma hora, me arreglo como si fuera a salir, y me pongo a escribir a las 10", cuenta desde su casa. Estoy en un chat con 50 amigos hablando ahorita de Las suplicantes de Esquilo. Aparte hago mis tuits diarios y me subo a trabajar a mi computadora hasta las 3 de la tarde tratando de escribir un diario, el número 1.852.000 de la pandemia, porque todos estamos escribiendo un diario de la pandemia. Intento plantear mis propios problemas frente a la pandemia, cómo veo la realidad a partir de mi ventana", cuenta la autora.

No tiene grandes esperanzas en que nos volvamos mejores por la pandemia "porque nuestros gobiernos son bastante siniestros y no quieren que la economía se relaje. Al principio somos mejores, pero al cabo del mes volvemos a caer en lo mismo".

Glantz (Ciudad de México, 1930) habla de estas obras:

Su nuevo libro: El texto encuentra un cuerpo, Margo Glanz, editorial Ampersand.

Y recomienda:

- Memorias, Giacomo Casanova.

- Robinson Crusoe y Diario del año de la peste, Daniel Defoe.

- Tragedias, Esquilo.

- Dos años al pie del mástil, Richard Henry Dana.

- Moby Dick, Herman Melville.

- Obras de Sor María de Jesús de Ágreda.