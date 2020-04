Cees Nooteboom: “Los hombres somos incurables”

En un lugar de Alemania que no quiere revelar, al holandés Cees Nooteboom le ha pillado el confinamiento bien acompañado: en una casa antigua plagada de libros perteneciente a una amiga, en medio del campo y a dos horas de Múnich. "De alguna manera un escritor como yo siempre vive en confinamiento", cuenta desde su retiro en Alemania. "Esto es extremadamente tranquilo y eso me gusta. Soy un privilegiado, veo cada noche TVE, el telediario, y sé que soy un privilegiado, están pasando cosas horribles. Aquí para trabajar ha sido fantástico". Esta entrevista se realizó antes de que fuera galardonado, este miércoles, con el prestigioso premio Formentor.

La comunicación es difícil por videoconferencia, pero alcanza para escucharle su valoración de lo que supondrá este episodio para la humanidad: ¿Cree que tenemos que cambiar la forma de vivir, las prisas, el amontonamiento? Y ahí es escéptico: "Somos incurables, habrá la misma prisa, estamos viendo que hay gente que no tiene capacidad de reflexionar sobre lo que ha pasado. Soy cínico porque creo que los hombres son incurables".

El autor nacido en 1933 en La Haya vivió la Segunda Guerra Mundial y encuentra en esta pandemia una atmósfera parecida: las calles vacías, la incertidumbre, el temor. En aquel tiempo su padre le envío al campo para alejarle de la ciudad: "Había hambre en La Haya, la gente moría y mi padre me envió a la provincia. Me daban pan y mantequilla y enfermé porque pesaba menos de 50 kilos. Esta atmósfera de calles vacías me da la misma impresión". Ahora también ha enfermado, como confiesa, pero por fortuna no de coronavirus.

A sus 86 años, aún muy activo, echa de menos su Menorca habitual, donde pasa buena parte del año, ha tenido que suspender una gira por Japón y algún otro viaje, pero no se ha quedado parado. Acaba de concluir un poemario sobre el virus, Canto del tiempo del virus, y se prepara para publicar en otoño en España, EE UU y Francia su nuevo libro, Venecia: El león, la ciudad y el agua. Tampoco ha dejado de leer.

"Para mí Menorca es también mi tierra, no puedo ir y en el futuro inmediato no creo que podamos ir, es una lástima. Hay muchísimos extranjeros para los que España es tierra amada y no podrán ir en mucho tiempo".

Notteboom habla de estos libros:

– Su nuevo libro será Venecia, el león, la ciudad y el agua (título provisional), que publicará Siruela. Se publicará también en Estados Unidos y en Francia. "Venecia está cerrada, pero la gente puede viajar conmigo a través de mi libro, es un libro de viajes sobre una ciudad que me encanta, que suele estar llena de turistas y ahora será paradisíaco".

Además, el autor recomienda:

– Calle Este-Oeste, Philippe Sands (Anagrama).

– The Ratline, del mismo autor (aún no publicado en España).

– La última comisión del Doctor Weiss, Lars Gustafsson.

– Todtnauberg, la historia de Paul Celan, Martin Heidegger y su imposible encuentro. Peter Kunisch.