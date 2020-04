¿Qué lee Marta Sanz en confinamiento?

Marta Sanz participa desde su casa en el programa ¿Qué estás leyendo?

El confinamiento arrolló el lanzamiento de pequeñas mujeres rojas (Anagrama), la tercera entrega de las novelas de Marta Sanz protagonizadas por el detective Zarco. La autora (Madrid, 1967) resiste el encierro en su casa, donde cree que "esto nos va a cambiar la vida a todo el mundo". "Como escritora me siento invadida, no tengo ahora capacidad de concentración para ponerme a pensar en algo que no sean las cosas que están pasando fuera de mi casa, no tengo la capacidad de encapsularme y salvarme a través de la escritura pensando en otros mundos y otras vidas. La pandemia es muy invasiva y nada inspiradora. Yo cuando escribo siempre estoy pendiente de tener las ventanas abiertas, los balcones abiertos, y ahora no puedo escapar", confiesa.

Sanz habla de su libro y nos recomienda varias lecturas:

– La invasión del pueblo del espíritu, de Juan Pablo Villalobos (Anagrama).

– La forastera, de Olga Merino (Alfaguara).

– El sueño de una lengua común, de Adrienne Rich (Sexto Piso).

– Cómo maté a mi padre, de Sara Jaramillo (Angosta).