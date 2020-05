Carlos Zanón: “Soy menos nocivo escribiendo que de policía de balcón”

El escritor barcelonés Carlos Zanón relata cómo le ha costado seguir escribiendo en confinamiento, no así leer. "Escribir una novela siempre es proyectarla en el futuro, hacia adelante, y sigo sin saber cómo va a ser el mundo luego y esto me costó. Me quedé un poco bloqueado", confiesa desde su casa. "Hasta que un día decidí: o escribía o salía al balcón a vigilar a mis vecinos a ver si hacen el turno bien o mal. Era menos nocivo escribiendo que siendo policía de balcón".

Le costó, pero reemprendió el nuevo libro que seguirá a su Carvalho, Problemas de identidad (Planeta) y Taxi (Salamandra). Zanón (Barcelona, 1966), también crítico de Babelia, está leyendo y recomienda estos libros:

- Solenoide, de Mircea Cartarescu. Impedimenta.

- Blonde, de Joyce Carol Oates. Alfaguara.

- Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós. Alianza.

- Mañanas negras como carbón, de Brett Anderson. Contra.

- Cuentos completos, de Flannery O’Connor. Lumen.

- Amkullel, el niño fulbé, de Ahmadou Hampâté Bâ. El Cobre.