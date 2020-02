El agua daña el Museo Nacional de Arqueología Subacuática

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Arqua) de Cartagena tiene un problema con el agua, que le obligará a cerrar durante seis meses para tratar de solucionarlo. Desde su inauguración en noviembre de 2008, el edificio que alberga 600.000 monedas de Las Mercedes (el famoso tesoro del caso Oddysey) y el barco más antiguo del planeta (una nave fenicia, del siglo VII a. C. hallada en Mazarrón) ha sufrido problemas de humedades y filtraciones de agua en el sótano, dedicado a exposiciones. Un informe elaborado en 2019 por el secretario técnico de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Cultura, al que ha tenido acceso EL PAÍS, describe la situación como de “colapso” y plantea [EN 2008]la necesidad de crear un protocolo de mantenimiento para achicar el agua que amenaza la viabilidad del centro.

El origen del problema reside en la concepción y ejecución del museo: las salas de exposición del sótano se construyeron a más de cuatro metros bajo el nivel del mar en un terreno ganado al Mediterráneo. La intención era incluir en el suelo una superficie transparente para contemplar el fondo marino. No llegó a construirse y, según el informe, “la presión ejercida por la masa oceánica del puerto a una cota superior” ocasiona vías de penetración del agua. El documento concluye que la sala de exposiciones de la planta inferior sufre una “inundación irremisible”.

Sección transversal del museo, en la que se observa la presión oceánica sobre la planta inferior. Ministerio de Cultura

El error más grave que desvela el informe, —que se encargó con vistas a la licitación de los trabajos de reparación de las filtraciones— es la ejecución de las pantallas subacuáticas de hormigón, de un espesor de 150 centímetros. Estas deberían asegurar la estanqueidad de la “bañera” del sótano, pero no funcionan. El agua marina atraviesa el hormigón “por las fisuras que dejó su irregular ejecución”.

El museo, que fue construido por FCC y diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, costó 20,3 millones de euros. Según el informe, el origen de los desperfectos del edificio está en “el proceso de construcción”, ya que se logró contener el caudal del agua con las losas de hormigón, pero “no se consiguió la estanqueidad completa y se siguieron observando filtraciones”. De hecho, durante la construcción al vaso de hormigón se filtraban 15 litros de agua por segundo.

Brasas sobre el fuego

Entonces se improvisó un sistema de drenaje para evacuar las aguas “durante toda la vida del edificio” mediante una red de canales, que lo rodea y que se han colapsado por la sal, como arterias atoradas. El agua desborda las conducciones y emerge en sala de exposiciones y en la fachada. Por si fuera poco, este proceso se ve favorecido por el diseño del circuito de climatización, que insufla permanentemente anhídrido carbónico sobre la red y multiplica los depósitos de sales. “Es como soplar sobre las brasas para avivar el fuego”, declara el informe.

El sistema de drenaje ha quedado colapsado y el agua emerge por el suelo de las salas. Ministerio de Cultura

“El sistema de drenaje debió funcionar inicialmente bien, pero al poco de la inauguración del museo empezaron a detectarse problemas de humedad en la planta sótano alcanzándose porcentajes de humedad relativa en el ambiente muy elevados y perjudiciales para la conservación de los objetos expuestos”, detalla el técnico del Ministerio de Cultura.

El incremento de los valores relativos de humedad (que favorecen la aparición de microorganismos, hongos y bacterias en los objetos y la corrosión en piezas metálicas) también está ocasionado por las goteras del techo (recogidas con cubos) y por las lluvias torrenciales. El museo está en una explanada pavimentada de piedra, donde no se hicieron rejillas de recogida de pluviales. En los días de lluvia intensa, la pendiente vierte el agua contra las paredes del edificio y se filtra en el sótano.

Carmen Jiménez, subdirectora general de los Museos Estatales, resta importancia al término “colapso”. “Es solo una palabra”, dice. Asegura que se han aplicado labores de mantenimiento continuas y que no tiene constancia de que los objetos arqueológicos hayan sufrido. Aunque no cuestiona el diseño del museo, hoy no cree que se hubiese hecho algo así. “Fue una obra muy delicada, pero el equipamiento es el que es y ahora hay que aplicar soluciones”, añade. La subdirectora reconoce que las lluvias torrenciales de los últimos años tampoco ayudan a mantener controlada la humedad.