El documental estadounidense ‘The unicorn’ gana el Bafici

Fotograma de 'The Unicorn', la película ganadora del Bafici.

La música ha estado siempre presente en el Festival internacional de cine independiente de Buenos Aires (Bafici), pero en esta 21 edición más que nunca. Tras el paso por el festival del británico Julien Temple, retratista de la contracultura musical en numerosas ciudades, el Bafici ha otorgado este año el máximo galardón al documental estadounidense The Unicorn, que narra los años finales del cantante de country psicodélico Peter Grudzien.

La cinta, dirigida por Isabelle Dupuis y Tim Geraghty, sigue a este músico que en los años setenta grabó The Unicorn, un disco en el que reivindicaba los derechos de los homosexuales en sus letras. "No sé quién era gay y quién no porque en Nashville en los setenta eran todos un poco afeminados", dice Grudzien en la cinta ganadora de la competencia internacional. En la recta final de su vida, parientes, vecinos y abogados intentaron desalojarlo de la casa en la que vivía con su hermana y su padre, de cien años.

El Premio Especial del Jurado le correspondió a la coproducción entre Uruguay, Argentina y España Los tiburones, el estreno en la dirección de la uruguaya Lucía Garibaldi.

En la competencia argentina no hubo sorpresas. Una de las películas mejor recibidas por la crítica y el público, Fin de siglo, se alzó con el galardón a mejor película. El premio a la dirección fue para Eloisa Solaas por su documental Las facultades. La primera, del realizador Lucio Castro, narra una historia de amor que transcurre a lo largo de dos décadas. La cinta premiada de Solaas es un acercamiento al ámbito académico a partir de estudiantes de diversas carreras universitarias.

Uruguay también se llevó el premio en la categoría latinoamericana con La fundición del tiempo, de Juan Álvarez Neme, mientras que Peri Azar fue elegido mejor director por su película Gran Orquesta.

El Bafici clausura este domingo su 21 edición con la proyección de Santiago, Roma, de Nanni Moreretti, quien fue el invitado estrella en 2017. La mayor cita cinéfila de Buenos Aires se despide con un nuevo éxito por parte del público, que ha llenado las salas y se volcó el pasado fin de semana con el primer maratón, dos días de películas, música y espectáculos vinculados al séptimo arte en las calles del barrio de Belgrano.