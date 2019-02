Javier Reverte gana el juicio a la Seguridad Social: puede cobrar sus derechos de autor y su pensión de jubilación

El juzgado ha dado la razón al escritor y periodista Javier Reverte (Madrid, 1944): “No es incompatible”, puede leerse en la sentencia a la que ha tenido acceso este diario, que cobre los beneficios de sus derechos de autor y la pensión de jubilación como trabajador retirado tras más de cuarenta años en el oficio. Hace cuatro años la Seguridad Social le demandó el pago de una multa de 150.000 euros por considerar incompatible ambas actividades y arrancó una batalla por la pelea de sus derechos reconocidos como profesional de la información. Ahora, los tribunales le dan la razón, mientras se espera que el Gobierno apruebe en las próximas semanas el desarrollo del artículo 193 del Estatuto del artista que hace viable esta dualidad.

El Juzgado de lo social declara que “al no darse el requisito principal que el actor es trabajador, entiende este juzgado que los ingresos que percibe por cesión de sus derechos que ya tenía el actor, no es incompatible con la pensión de vejez”, declara el magistrado Arturo Rodríguez Lobato. Así que procede estimar íntegramente la demanda y que se le devuelva el dinero al escritor.

Los abogados de la Seguridad Social alegaron en el juicio que el autor realiza trabajo por cuenta propia y que eso es incompatible con el cobro de su pensión de jubilación. Pero el juez apunta que para considerarlo trabajo por cuenta propia debería demostrarse la realización de alguna obra artística, intelectual, científica, etc. y “nada de esto se ha acreditado en el presente procedimiento”. Porque Reverte tiene suscritos contratos de cesión de derechos de algunos de sus libros, desde 2011 hasta la actualidad.

El juez indica que Reverte no percibe ingresos por la acción de pensar y escribir una obra literaria, sino que son royalties o cantidades por la cesión de sus derechos de libros cuya titularidad son de él. Por eso considera que ceder temporalmente un derecho temporal patrimonial “no constituye una actividad económica”. Asegura que la demandad no ha aportado pruebas que demuestre que Reverte –como cualquier autor– perciba ingresos por la realización de ningún libro concreto, “solamente consta el ingreso por cesión de derechos”.

“Es una noticia estupenda para mí y para todos los creadores que como yo están sufriendo esta persecución injusta”, ha declarado el autor de El sueño de África a EL PAÍS. Aunque la sentencia puede recurrirse, el autor no ve posible que el Gobierno saque adelante una ley que permita la compatibilidad y recurra contra la sentencia a su favor. Como adelantó este periódico, con el anuncio del avance de las Elecciones Generales, el desarrollo del artículo que hace posible la compatibilidad de las pensiones de jubilación y los derechos de autor ha quedado en el aire. En teoría, todavía hay tiempo suficiente para culminarlo, pero en la práctica no está tan claro que sea posible. Manuel Rico, presidente de la plataforma Seguir Creando — que agrupa a más de 40 organizaciones cívicas del ámbito autoral—, asegura al otro lado del teléfono que, tras una reunión con altos cargos del Ministerio de Cultura la semana pasada, tiene la seguridad de que el asunto podría quedar resuelto antes de que esta legislatura se extinga.

Tras años de ser señalado y perseguido como un estafador que pretendía recoger su cotización y su derecho a una vida digna y hacerlo compatible con su actividad como autor de libros de viajes y novelas, Reverte vence con una sentencia única que da esperanza a otros creadores en su caso. “Hubo una maldad inherente del PP contra nosotros. Recuerda las palabras de Montoro amenazando a la gente del cine… Aquella decisión de perseguirnos es fruto de la desconfianza del PP contra la cultura y la voracidad de los ministros de Hacienda, incluyendo a la actual [María Jesús Montero]. El PSOE podría haber resuelto este asunto mucho más rápido, para acabar con el estrangulamiento de la cultura”, cuenta el escritor.

Hace cuatro años el autor recibió una carta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en la que se le comunicaba que debía devolver todo lo recibido por los últimos cuatro años de pensión, más una multa. En total, 150.000 euros. El escritor ya había puesto a la venta propiedades para hacer frente al pago. Pero la sentencia aclara que todo deberá ser devuelto, aunque sin intereses. A la entonces ministra de Empleo, Fátima Báñez, no le cuadraban los datos cruzados con los del ministerio de Cristóbal Montoro: ingresaba más como novelista que como pensionista. Según la ley que puso en marcha el PP, en 2013, no podía superar el salario mínimo interprofesional, es decir, 9.000 euros. Hacienda recaudaba más del 40% de lo generado por el autor, pero Empleo no quería gastar en él y en otros casos de autores mayores de 65 años con pensión. El más grave de todos fue el suicidio de la mujer de uno de los autores que fue multado por Báñez.