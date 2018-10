Scorsese: “Los estudios ya no apoyan a los cineastas”

El futuro del cine, para Martin Scorsese, va más allá de una proyección sobre una pantalla o un videoclub por el que pagas una cuota al mes en streaming para verlo en el salón. Al director (Nueva York, 1942) le gustaría que continuara siendo un rito en grupo, con quedada o en solitario, pero azuzado por ese cosquilleo que le invadía de niño al entrar en un teatro para reír, llorar o aplaudir en compañía de amigos, amantes o extraños. Sin embargo, hoy vive una paradoja. Su próxima película. The Irishman, se estrenará en Netflix, no en salas. “Los estudios ya no apoyan a los cineastas”, afirma.

Lo dijo esta mañana en Oviedo, adonde llegó el pasado domingo para recoger su Premio Princesa de Asturias de las Artes. Se lo entregan este viernes, pero antes tiene programadas varias actividades por el Principado. Este miércoles mantendrá un encuentro con público en el teatro Jovellanos, de Gijón y el jueves conversará con jóvenes cineastas en compañía también de la reina Letizia, que acudirá al acto moderado por el director español Rodrigo Cortés.

Antes compareció en rueda de prensa generoso y dicharachero. Preocupado, ante todo, por el futuro de un arte en plena transformación y esparciendo sobre la mesa la monumental paradoja que encierra esta pregunta: ¿Por qué hoy en día quienes están dispuestos a ofrecer las condiciones de hacer cine clásico son las plataformas y no la industria? The Irishman es la respuesta. Una película de aroma Scorsese al cien por cien, con un reparto de clásicos en el que se dan cita Robert de Niro, Al Pacino, Joe Pesci o Harvey Keitel y cuyos 100 millones de dólares solo los ha querido arriesgar Netflix. “¿Dónde vamos? No lo sé. Debemos proteger ese aspecto teatral, de rito y arte, frente a esos productos de superhéroes o casi de animación, que son un género propio y están bien, pero no es el cine del que yo vengo, que quiero preservar y me gusta restaurar. Ese necesita su público también y debemos convencer a la gente para que lo vea. A mí me gustaría que en las salas, antes que en casa. Y esa costumbre debemos fomentarla el mayor tiempo posible, pero los estudios han dejado de apoyar a los cineastas: en mi caso solo lo hace Netflix”, asegura.

“Si en 1900, el gobierno hubiera aplicado la política de inmigración de ahora, ninguno de nosotros viviríamos allí"

La vida cambia, la sociabilidad está en entredicho rodeada por la tecnología y la amenaza del clic. No solo respecto a los espectáculos: “También preferimos pedir comida en un buen restaurante para que nos la lleven a domicilio y no compartir la experiencia de ir a disfrutarlo allí”. Con amigos como Robert de Niro, por ejemplo, junto al que ha vuelto a rodar: “Le debo tanto. Conservamos esa telepatía, no necesitamos casi ni hablar. Es de todos los intérpretes con los que he trabajado, quien me conoce mejor. Sabe de dónde vengo desde que teníamos 16 años, hemos compartido la misma comunidad, la misma cultura, incluso la misma subcultura”.

Barrios y Malas calles de esencia inmigrante, descendientes de diáspora, justo lo que conforma el país en el que creció, cuyo Gobierno quiere dar un portazo a nuevos ciudadanos. Scorsese no llama a Estados Unidos su país, lo llama el lugar: ¿para bajarle los humos, quizás? “Si en 1900 se hubiera aplicado la política de ahora, ninguno de nosotros viviríamos allí. No lo podemos aceptar. Empezando por los irlandeses, que no fueron muy bienvenidos, como se ve en Gangs of New York, por ser católicos. Primaba la separación entre Iglesia y Estado y ellos debían obediencia ciega al Papa, lo que les convertía en sospechosos y amenaza. El lugar es un experimento donde conviven distintas lenguas, razas, culturas. Nunca fue fácil y no va a serlo, pero hoy prima una sensación de división que atenta contra la idea básica de lo que somos. Debemos trabajar para cambiarlo”.