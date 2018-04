Las mejores películas de Martin Scorsese

Robert DeNiro en 'Taxi Driver'. En vídeo: 75 años de Scorsese, un grande del cine. epv

El cineasta neoyorquino Martin Scorsese ha sido galardonado con del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2018 después de cinco décadas de producción continuada. Estas son algunas de las películas fundamentales para profundizar en la esencia de su trayectoria y su forma de comprender el cine. Muchas de estas cintas ocupan un lugar de notable importancia dentro del imaginario cinematográfico popular.

Taxi Driver (1976). La película que encumbró a Scorsese y a Robert de Niro. Aunque el corazón de la película nace de un tercero, el guionista Paul Schrader, que reflejó en el protagonista, Travis Brickle, su locura y la locura del momento, el momento más famoso de este descenso a los infiernos, la mítica frase “You Talkin’ to me?” la improvisó delante del espejo el mismo De Niro. El trauma sufrido por EE UU de los años setenta, con Vietnam y el Watergate como herida moral, en un Nueva York como hervidero de podredumbre, en una obra maestra tan fascinante como turbulenta.

Uno de los nuestros (1990). El Padrino no es la única obra maestra sobre la Mafia. Aquí llega Goodfellas (Uno de los nuestros), con psicópata incluido, el que encarna Joe Pesci. Scorsese da toda una lección de dirección, con impresionantes secuencias como la del subidón de droga con persecución policial con helicóptero al protagonista que da vida Joe Pesci, o la conversación con Robert de Niro, donde el cineasta logra una sensación de extrañamiento con un travelling hacia atrás combinado con un zoom.

Toro salvaje (1980). De Niro se obsesionó con las memorias del boxeador Jake LaMotta, y durante años intentó convencer a Scorsese para que las rodaran. Al director nunca le había gustado el boxeo, pero finalmente entendió el paralelismo entre entrar en un cuadrilátero y filmar una película. De ahí la diferencia visual entre los combates (roza el expresionismo alemán) y el resto de la película. Es la famosa película que encumbró el método De Niro para meterse físicamente en un personaje, al engordar 27 kilos para recrear al LaMotta decrépito.

La edad de la inocencia (1993). Y de repente Scorsese no retrató a su Nueva York habitual, sino el de Edith Wharton del siglo XIX, en una historia de amor con un prodigioso trío protagonista: Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer y Winona Ryder. Las intrigas de la clase pudiente con un toque David Lean en secuencias como la del final o la que recorre –portentosa steadycam- los salones de la mansión en un elegante andar visual.

Malas calles (1973). La película que le dio un nombre a Scorsese recuperaba los personajes de un filme precedente, 'Who's That Knocking at My Door', en el ambiente italoamericano de Queens. Su inicio ya subyugó a los espectadores, con Harvey Keitel filmado en super 8 con la canción Be My Baby a todo trapo. También supuso toda una sorpresa el montaje, de su eterna colaborador Thelma Schoonmaker, y el lugar donde ponía la cámara Scorsese, con innegables referencias al cine de autor europeo.

El lobo de Wall Street (2013). Si De Niro marca una larga parte de la carrera de Scorsese, desde 2002 ese rol de actor fetiche lo recibe Leonardo DiCaprio. Y aquí el cienasta le regala uno de sus habituales personajes desquiciados, que le permiten un desenfreno narrativo y visual., Jordan Belfort, un bróker capaz de ascender a los cielos y caer a los infiernos con el mayor estruendo de corrupción y delincuencia posible.

El último vals (1978). Scorsese es un hombre de múltiples pasiones y excesos. Entre ellos, su amor por la música y el cine. Realizador de numerosos documentales, en este filma el concierto de despedida de la mítica The Band en San Francisco el día de Acción de Gracias de 1976. Un antes y un después para la música… y para la música en el cine. Por cierto, Robbie Robertson, líder de The Band, se ha convertido en el gran colaborador musical del cine de Scorsese

La última tentación de Cristo (1988). Dos católicos como Scorsese y Schrader no podían por menos que caer en la tentación que les tendió la novela de Nikos Kazantzakis. Eso sí, el guion estuvo cinco años en manos del abogado de Scorsese antes de recibir el ok definitivo, ya que al cineasta le daba miedo la reacción del público ante este relato de un Jesús más humano que divinidad.

El rey de la comedia (1982). Otro de los cambios radicales en la carrera del Premio Princesa de Asturias se ve en esta comedia negra, basada más en planos fijos que toda su carrera precedente, y en la que De Niro encarna a Rupert Pupkin, un lunático con aspiraciones de ser cómico y obsesionado con otro famoso cómico, al que da vida Jerry Lewis. Una durísima indagación emocional que convierte las risas en algo muy incómodo.

Infiltrados (2007). Si Infiltrados cierra este listado no es por su calidad –a duras penas está entre las 15 mejores películas de Scorsese- sino porque con ella por fin ganó el Oscar a la mejor dirección. Versión algo deslucida de la hongkonesa Infernal Affairs, Scorsese desentraña la simbiosis entre mafia y policía en el sur de Boston.