Martin Scorsese gana el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2018

El director estadounidense Martin Scorsese (Nueva York, 1942) ha ganado el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2018. Autor de algunas de las películas indies más potentes de los setenta como Malas calles o Taxi Driver , Scorsese acabó haciendo cine dentro de estudio con Infiltrados (2006), Shutter Island (2007) La invención de Hugo(2012) o Silencio (2017). Es, además, ganador de un Óscar por Los infiltrados (2006), tres Globos de Oro, dos premios BAFTA, un Primetime Emmy, y un premio del gremio de directores de Estados Unidos.

El jurado ha destacado la renovación cinematográfica realizada por el director estadounidense a lo largo de más de una veintena de películas que le convierten en "una figura indiscutible del cine contemporáneo". El acta, que ha sido leída por el presidente del jurado, el empresario José Lladó, reconoce "la trascendencia de la labor creadora de Martin Scorsese" al tratarse de "uno de los directores de cine más destacados del movimiento de renovación cinematográfica surgido en los años setenta del siglo XX". Scorsese ha dirigido más de una veintena de películas que "ya forman parte de la historia del cine" y además "se mantiene actualmente en plena actividad, aunando en su obra, con maestría, innovación y clasicismo".

El director de Toro salvaje es, además, uno de los fundadores de World Cinema Foundation, a través de la que realiza "una intensa y amplia tarea de recuperación, restauración y difusión del patrimonio cinematográfico histórico en todo el mundo", según el jurado.

Actores fetiche

Hijo de inmigrantes italianos, este neoyorquino debutó en el cine en 1968 con Quien llama a mi puerta, largometraje al que siguieron otros que ya forman parte de la historia del cine, como Taxi driver, con la que obtuvo la Palma de Oro de Cannes en 1976, un año antes de que filmase el reconocido musical New York, New York con Liza Minelli y Robert de Niro.

En la siguiente década rodó algunos de sus títulos más conocidos, como Toro salvaje o la polémica La última tentación de Cristo y, ya en 1990, Uno de los nuestros, con el consiguió el León de Oro de Venecia, cinco años antes de estrenar Casino, protagonizado por Robert de Niro, con el que ha trabajado en ocho ocasiones y que tiene como uno de sus actores fetiche, al igual que Leonardo DiCaprio, al que ha dirigido en filmes como Gánsters de Nueva York a comienzos del siglo XXI, Infiltrados (2006) y Shutter Island (2010), que arrasó en la taquilla norteamericana.

Música y vocación

"Me di cuenta de que esta era mi verdadera vocación gracias a películas como Sombras,en general todas las de John Cassavetes, porque me demostraron que se podía hacer cine de otra forma, fuera de los estudios, sin grandes grúas ni presupuestos. Un momento que coincidió con mi expulsión del seminario. De algún modo esa pasión se canalizó en el cine", aseguraba el director en una entrevista de EL PAÍS con motivo del estreno de Silencio.

Además, ha producido documentales, especialmente de músicos y bandas míticas, como los Rolling Stone, y de vídeoclips históricos, como el de Bad que en 1987 hizo para Michael Jackson. Gran apasionado de la música, ha dirigido Blues (una obra documental de siete partes sobre la historia del género); George Harrison: Living in the Material World (sobre el músico de The Beatles) o No direction Home, pelìcula sobre la música, la vida y la influencia en la cultura popular norteamericana de Bob Dylan. Entre los trabajos que tiene ahora en marcha están la serie que prepara con HBO sobre Hernán Cortés y otro proyecto, también para ese canal de cable, sobre el expresidente de EE UU Bill Clinton.

El último premiado en esta categoría había sido el creador sudafricano William Kentridge, conocido por sus dibujos, pinturas, grabados, collages, esculturas y fotografías, pero también por su sus incursiones en el teatro, la ópera y la música. Entre las 35 candidaturas de 21 nacionalidades que optaban al premio este año estaban la del cantautor Joan Manuel Serrat, el actor Antonio Banderas, el cantante Raphael. También optan al galardón el grupo músicos brasileños entre los que se encuentran Caetano Veloso, su hermana Maria Bethânia y Gilberto Gil.