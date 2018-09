Álex Ollé, director de la Fura dels Baus, se disculpa por los lazos amarillos en el estreno de la temporada en el Real

“Lamento profundamente lo sucedido esta noche. Estoy desolado ya que considero que los hechos han sido totalmente desafortunados y fuera de lugar. En mi opinión no se deben de mezclar los posicionamientos políticos personales con el ámbito profesional". De esta manera comienza Àlex Ollé, uno de los directores artísticos de la Fura dels Baus, una nota de disculpa difundida después de que ayer dos miembros de su equipo técnico en el montaje de la ópera Faust —Alfons Flores y Lluc Castells— salieran ayer a saludar al público tras el estreno de la obra en el Teatro Real luciendo los lazos amarillos que simbolizan la petición para liberar a los dirigentes independentistas catalanes en prisión. A la función de ayer miércoles, que abría la 22ª temporada de ópera en el Teatro Real de Madrid, asistieron los Reyes de España, entre otras autoridades.

En la nota, Ollé ofrece sus "más sinceras disculpas" por lo sucedido "a todo el teatro y en particular al señor Gregorio Marañón [presidente del Teatro Real], y a las autoridades presentes durante el estreno". "Como siempre ha sido un honor y un placer trabajar en este teatro, del cual no me canso de decir que es uno de los mejores del mundo donde un director de escena puede trabajar", añade.

Aunque tanto el escenógrafo Alfons Flores como el figurinista Lluc Castells han colaborado en más ocasiones con la Fura dels Baus, Ollé insiste en poner distancia entre el suceso del grupo teatral: "Se trata de dos colaboradores que no forman parte de dicha compañía, por lo que me gustaría que no se vincularan los hechos ocurridos esta noche con el nombre de la Fura dels Baus".

Por último, el director teatral manifiesta su deseo de que, "pese a lo ocurrido, el público pueda recordar la obra por si misma y no por los hechos acontecidos durante el saludo final". El Teatro Real también ha lamentado lo sucedido y ha insistido en que "la cultura es un patrimonio de todos y, por lo tanto, debe estar libre de cualquier instrumentalización partidista".