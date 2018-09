Estudios y ‘streamings’ pelean por los futuros Oscar

Ni Lady Gaga ni Bradley Cooper. Ni Penélope Cruz o Javier Bardem. Ni tan siquiera Robert Redford o la mismísima Julia Roberts. Todos ellos se pasearán por el Festival Internacional de Cine de Toronto que comenzó el pasado jueves, pero pese a su caché, ninguno de ellos son las verdaderas estrellas de este foro. Considerada como el mejor trampolín hacia la temporada de premios, donde las 255 películas (y 88 cortos) procedentes de 83 países son potenciales ganadores del Oscar, en Toronto toda la atención está puesta en la lucha entre los estudios de toda la vida y las nuevas plataformas streaming. Una lucha cuya meta es encontrar el próximo Yo, Tonya. La película es el ejemplo del éxito en este festival que se siente todo menos canadiense. La película fue adquirida en el TIFF por poco más de cuatro millones de euros y consiguió tres candidaturas al Oscar colocando una de estas estatuillas en manos de Allison Janney.

Además de ser el pistoletazo de salida de la temporada de premios, Toronto es uno de los principales mercados cinematográficos, considerado el segundo después de Sundance en Norteamérica. Y aquí es donde los servicios de streaming están listos para mostrar su poderío frente a los venerables sistemas de distribución. Un año más el nombre de Netflix está en boca de todos, especialmente desde que la plataforma está en pie de guerra tras su exclusión de la sección competitiva del Festival de Cannes. Pero en esta ocasión los bolsillos sin fondo no parecen estar interesados en comprar contenido. Sus arcas están para apoyar Roma, la obra de Alfonso Cuarón que la plataforma quiere convertir en su primera producción nominada al Oscar como mejor película. Y quizá algo más. Un tema no solo de orgullo, sino comercial, para ganarse a la clientela más madura e intelectual para un servicio de streaming que ya cuenta como suyos a los espectadores más jóvenes. Amazon ya se sacó la espinita del Oscar con Manchester frente al mar y esta temporada volverá a intentarlo con Life, Itself, película coral que cuenta con Antonio Banderas y Oscar Isaac en su reparto, así como con Beautiful Boy, drama familiar con el wonderboy de Timothée Chalamet a la cabeza. Sin embargo, en cuanto a adquisiciones no se espera mucho de esta plataforma plagada de conflictos en su línea de acción.

Más curiosidad produce el nuevo servicio de streaming de Disney, conocido como el Netflix killer ya que quiere reconquistar para el gigante mediático todo lo que esta plataforma le ha comido a la vieja guardia en los últimos años. O hacia dónde irán los tiros de Apple cuando además de en la televisión se vuelque en el cine. Porque en el campo de los pequeños distribuidores, otrora los que dominaban a la hora de descubrir los futuros contendientes al Oscar, su fuerza parece haber desaparecido. En algunos casos por completo, como le pasó a Weinstein, o ahora a de Global Road, que ha aprovechado el comienzo del festival para confirmar su bancarrota ya anunciada.

En cualquier caso el pescado parece vendido en esta nueva edición del TIFF y lo que queda por ver son los títulos que sobrevivirán la criba de este festival sin premiación cara al resto de los galardones de Hollywood. Además de Roma, ya sea en Venecia o en Telluride, Damien Chazelle con su First Man (El primer hombre), el Ha nacido una estrella de Bradley Cooper, las Viudas de Steve McQueen, Robert Redford con su canto del cisne en The Old Man and the Gun o Can You Ever Forgive Me?, de Marielle Heller, y Karyn Kusama junto a Nicole Kidman en Destroyer, parte de una muestra que quiere poner el acento en la diversidad. Se han ido posicionando como futuras contendientes, todas ellas ya con distribución en el mercado.

Otras cintas, fuera de la sección oficial, buscarán la misma gloria en esta ciudad al otro lado de la frontera que durante once días se convierte en Hollywood fuera de Hollywood. Hay huérfanos como Hotel Mumbai, víctima de la caída de Weinstein y ahora en manos de Bleecker Street buscando un Oscar. O Richard Says Goodbye o City of Lies, ambas con Johnny Depp y ambas afectadas por los últimos problemas financieros en Hollywood pero deseosas de remontar la carrera de un actor aún con mucho por ofrecer. También se esperan con curiosidad indies como Gloria Bell, el remake en inglés de Sebastian Lelio de su propia Gloria con Julianne Moore en el papel que encarnó Paulina García. O el ataque de seriedad con el que Zac Efron quiere demostrar su madurez en Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, película en la que interpreta al asesino Ted Bundy y uno de los pocos títulos que llegan a Toronto con renombre y a la venta.