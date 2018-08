El documental que intenta ahondar en la “traición” de Lenín Moreno a Rafael Correa

"¿Se siente un traidor, presidente Lenín Moreno? ¿Por qué se cambió de bando? ¿Por qué traicionó a sus compañeros de partido?". El periodista chileno, Patricio Mery Bell, tiene esos tres dardos preparados para el presidente de Ecuador si consigue una entrevista para su nuevo documental. De hecho, el proyecto para el que se está recaudando fondos se titulará La traición cuántica y se centra en el distanciamiento que el mandatario ecuatoriano comenzó a manifestar, cada vez de forma más explícita, en cuanto su predecesor en el cargo, Rafael Correa, le traspaso la banda presidencial en mayo de 2017.

"Lenín Moreno y Jorge Glas (ex vicepresidente de Correa) presentaron un programa de gobierno en las últimas elecciones. Cuando votas por alguien, tienen que cumplir lo que se prometió. Pero en un año, no se sabe por qué, Moreno cambió su eje", repasa Mery Bell, director editorial del proyecto. En su opinión, el presidente ecuatoriano debería explicar por qué viró hacia un modelo neoliberal después de ganar las elecciones de Ecuador gracias al apoyo de Rafael Correa, que fue uno de los referentes del socialismo del siglo XXI latinoamericano durante 10 años.

El proyecto llevaba recaudados hasta este viernes casi 6.400 dólares de los 10.000 fijados como meta. El martes termina la campaña de crowdfunding y aunque no se llegue a la cifra esperada, el periodista chileno y su colega ecuatoriano César Bermeo están empeñados en sacar adelante el documental. "Estamos muy contentos y muy agradecidos. Hemos recibido pequeñas donaciones de mucha gente que hace un esfuerzo por apoyarnos. Además, si contamos las aportaciones y la voluntad de colaborar de productoras y periodistas, eso suma técnicamente los 10.000 dólares, porque su ayuda nos ahorra costos", repasa Mery Bell.

El periodista es un personaje reconocido en Ecuador por su afinidad al régimen de Rafael Correa y su documental, como sus comentarios, está llamado a generar una gran controversia entre el público. Patricio Mery Bell no ha sido ajeno a las polémicas en redes sociales en el pasado, pero no quiere entrar en el discurso de la polarización social. "Eso es caer en si hay gente a favor o en contra de Correa. Este documental es un trabajo periodístico, que pretende mostrar una visión histórica que no ha trascendido hasta ahora por el cerco mediático que hay en Ecuador por parte de grandes medios. Si termina siendo controversial, eso ya se verá", responde el comunicador.

Pese a vivir y trabajar en Chile, Mery Bell ha estado muy vinculado a Ecuador en la última década. Pasó una temporada en el país y, reafirma, conoció el proceso histórico que se experimentó bajo el régimen de Rafael Correa. "Este documental lo hago con la visión de quien se preocupa por lo que está pasando en el mundo, como un latinoamericano interesado en la realidad de los países vecinos", justifica.

Aparte del mensaje que quiere difundir, no han trascendido más detalles sobre la iniciativa documental. No quiere adelantar mucho sobre cómo se manejará audiovisualmente el tema, pero asegura que se utilizarán recursos variados, entremezclando dibujos en blanco y negro, con una entrevista con Correa y material que le ha ido llegando de ciudadanos interesados. No está claro dónde se proyectará, aparte de en plataformas en línea, ni cuál será su duración. Tampoco hay fecha definida para su estreno, una vez que termine la campaña de recaudación de fondos. Pero hay una razón: "No puedo compartir esos detalles porque aún falta por concretar cuál será la conclusión, el cierre del documental. Como es un tema muy vinculado a la actualidad, puede que algo cambie en los próximos meses y tengamos que incluirlo. Imagine, por ejemplo, que salga Lenín Moreno de la presidencia".