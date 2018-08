Greg Berlanti, cómo producir 16 series a la vez y no morir en el intento

Greg Berlanti podría ser su propio canal de televisión. Produce tantas series que casi a cada hora del día emitiría una producción nueva. La mayoría serían aventuras de superhéroes, sí, pero también habría espacio para dramas adolescentes (Riverdale, All American), románticos (You), procedimentales (El ilusionista, Blindspot), comedias religiosas (God friended me) y hasta brujería (Sabrina). Este superproductor de récord está envuelto en 16 series de la nueva temporada. En él confían canales en abierto, cable y también plataformas como Netflix o DC Universe, exclusiva de los cómics de la editorial. Es más, incluso le queda tiempo para dirigir una película tan personal como Con amor, Simon, comedia romántica sobre la salida del armario de un adolescente. Cuente lo que cuente, aun así, su trayectoria comparte un mensaje trascendente en su vida: la inclusión y normalización del colectivo LGTBI.

Orígenes

Todas las series producidas por Berlanti acaban con el cartel de una familia frente a la tele y un grito: "¡Greg, aparta la cabeza!". Es el homenaje de este creador nacido en 1972 a su padre y a la infancia familiar que pasó en Rye, Nueva York, empapándose de televisión y cómics. Su primer trabajo televisivo fue en Dawson crece, serie que en el 2000 mostró el primer beso entre hombres en prime-time. Ese mismo año, Berlanti presentó en Sundance su ópera prima en cine: El Club de los Corazones Rotos, alrededor de un grupo de jóvenes homosexuales.

Grandes éxitos

Su primera serie como creador con todas las de la ley fue el culebrón familiar Everwood, que se mantuvo cinco años en antena y forjó una relación con Warner todavía intacta. Escribió también Jack & Bobby, Eli Stone y Political Animals, aunque su mayor éxito nació de su mayor revés. Tras fracasar presentando su versión de Iron Man a Marvel, DC lo contrató para escribir Green Lantern. Reescribieron su trabajo y la película se pegó un batacazo antológico, pero le sirvió para que un año después le confiaran Arrow, serie sobre el superhéroe Flecha Verde. Tras seis años en antena, a aquella siguieron cinco derivadas: The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, The Ray y Black Lightning. Juntas forman el Arrowverso, también conocido como Berlantiverso.

Los superhéroes del 'Berlantiverso'. The CW

Su logro vital ha sido, sin embargo, acabar con barreras por la integración. Sus series cuentan con todo tipo de identidades de género, orientación sexual y raza. Sin olvidarse, claro, que todos han de ser guapos. En Cinco Hermanos escribió la primera boda homosexual legal de la pequeña pantalla; en Sexy Money dio el primer papel en abierto a una actriz transexual y, entre sus superhéroes, está a punto de presentar la primera superheroína titular lesbiana (Batwoman) y, en Supergirl, la primera trans. Su carrera, aun así, no está exenta de polémicas. Hace unos meses, Berlanti tuvo que asumir labores de encargado principal de The Flash cuando su socio Andrew Kreisberg fue acusado de abuso sexual.

Qué tiene entre manos

Se enfrenta a la temporada con el reto de lanzar una plataforma dedicada a los cómics DC. Allí ha creado Titans, sobre un grupo liderado por Robin, Doom Patrol y Stargirl. Mientras, su equipo introduce la ciudad de Gotham en The CW, al incluir a Batwoman en sus series. Además, y aunque mantenga vigente un acuerdo con Warner por 300 millones de dólares, en octubre se estrena en Netflix con la reinvención de la bruja Sabrina, avalada por el éxito de Riverdale, otra franquicia de cómics que ayuda a construir. Las cadenas en abierto también apuestan por él, con luz verde para tres de sus pilotos este año.

Qué dicen de él

Melissa Benoist, Supergirl, describió así la relevancia del trabajo de su jefe: "Si los niños miran a la pantalla y ven personajes que actúan, aman y se identifican como ellos, abre la puerta a que se sientan orgullosos de quienes son y les da fuerza para luchar. Mientras Greg creaba historias universales, ha roto barreras por la representación". Con amor, Greg.