A pesar de que James Van Der Beek era el protagonista de la serie, su personaje daba nombre a la ficción, él ha sido quizá quien menos éxitos ha tenidodespués de 'Dawson Crece'. Mientras duró la serie apareció en varias películas ('Juego de campeones', 'Texas Rangers' o 'Scary Movie'). Desde el final de la serie ha seguido trabajando en cine y ha tenido papeles esporádicos en televisión ('Cómo conocí a vuestra madre', 'CSI', 'What Would Diplo Do?').

En cuanto a su vida personal, estuvo casado con la actriz Heather McComb de 2003 a 2009. En 2010 se casaba por segunda vez con la consultora Kimberly Brook, con quien tiene cuatro hijos.