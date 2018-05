Las cinco nuevas series de The CW para la próxima temporada

Después de que NBC, Fox, ABC y CBS presentaran sus parrillas para la temporada 2018-2019, ha sido el turno de The CW, cerrando así la semana de upfronts de las grandes cadenas en abierto estadounidenses. El canal enfocado en un público juvenil sigue apostando fuerte por las series de superhéroes y basadas en cómics, con historias como Arrow, Black Lightning, Legends of Tomorrow, The Flash, Supergirl o Riverdale, que volverán con más capítulos. Eso sí, para las series Jane the Virgin, Crazy Ex-Girlfriend y iZombie la próxima sesrá su última temporada.

En la nueva temporada, The CW también emitirá series los domingos, lo que hará que haya más huecos para programar ficciones propias. El canal ha presentado cinco novedades, aunque muchas de ellas suenan del pasado, porque dos son adaptaciones de series ya terminadas y otra es un spin off.

Antes de repasar las novedades de The CW, echamos un vistazo al listado definitivo de renovaciones y cancelaciones:

Renovadas: Arrow, Black Lightning, Crazy Ex-Girlfriend, Legends of Tomorrow, Dynasty, The Flash, Jane the Virgin, Riverdale, Supergirl, Supernatural, Los 100, iZombie.

Canceladas / Última temporada: The Originals, Valor, Life Sentence.

Y estas son las novedades del canal para la temporada 2018-2019:

- All American

Drama juvenil protagonizado por un adolescente con gran talento para el fútbol americano que llama la atención del entrenador de Beverly Hills High. Aunque es una oportunidad que no puede dejar escapar, el contraste entre el alto nivel social de su nuevo instituto y sus orígenes humildes en Los Ángeles le complicará las cosas.

- Embrujadas

Nueva versión de la serie que entre 1998 y 2006 protagonizaron Alyssa Milano, Holly Marie Combs, Rose McGowan y Shannen Doherty. Ahora toman el relevo Madeleine Mantock, Sarah Jeffery y Melonie Diez, que interpretan a Macy, Maggie y Mel Prutt, tres hermanas que, tras la repentina muerte de su madre en un accidente de tráfico, descubrirán que tienen poderes. Lo harán guiadas por el nuevo jefe del departamento de estudios de la mujer de la universidad en la que estudia la hermana menor. La hermana mayor, Macy, es una brillante genetista, mientras que la mediana, Mel, es una activista que pierde las riendas de su vida tras la tragedia familiar.

- Legacies

El universo de Crónicas vampíricas y The Originals sigue extendiéndose con este nuevo spin off. La protagonista es la hija adolescente de Kalus, uno de los Originales, que estudia en la Escuela Salvatores para Jóvenes y Dotados. Los alumnos de este centro, vampiros, brujas, hombres lobo..., aprenden allí a dominar sus habilidades.

- Roswell, New Mexico

Drama que la cadena guardará para 2019. Su protagonista, Liz, regresa a Roswell tras 10 años fuera para ayudar a su padre enfermo. Allí se reencontrará con su antiguo amor del instituto, que resulta ser un alienígena que ha mantenido su naturaleza en secreto. El canal The WB, antecesor de The CW, ya emitió hace unos años una serie con un argumento similar titulada Roswell.

- In the dark

Murphy es una joven ciega que que lleva una vida de excesos y tiene un solo amigo, un adolescente que vende drogas en la calle. Un día, Murphy se encuentra el cadáver de su amigo al volver a casa, pero cuando llega la policía, no hay ningún cuerpo. La joven decide averiguar qué ha pasado con su amigo.