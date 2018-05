Las ocho nuevas series de CBS para la próxima temporada

La parrilla de CBS traerá bastantes novedades la próxima temporada, con cuatro dramas y cuatro comedias que se suman a las ficciones veteranas de la cadena como The Big Bang Theory, Hawaii Five-0 o los tres NCIS, que volverán la próxima temporada. Además, en contra de lo que ocurrirá en otras cadenas en abierto estadounidenses, muchos de estos estrenos se podrán ver en otoño y solo dos quedarán para 2019.

De los estrenos, destaca la nueva adaptación de Magnum, con un cambio importante en el perfil de su protagonista. Pero quizá la más esperada será la vuelta de Murphy Brown, que volverá con Diane English, su creadora, de nuevo al frente de este regreso y su protagonista Candice Bergen liderando el reparto.

Pero antes de repasar las novedades de CBS, echamos un vistazo al listado definitivo de renovaciones y cancelaciones:

Renovadas: Elementary, The Big Bang Theory, Blue Bloods, Bull, Hawaii Five-0, Instinct, Life in Pieces, MacGyver, Madam Secretary, Man with a Plan, Mentes Criminales, Mom, NCIS, NCIS: Los Ángeles, NCIS: Nueva Orleans, SEAL Team, S.W.A.T., El joven Sheldon, Star Trek: Discovery, The Good Fight.

Canceladas / Última temporada: Kevin Can Wait, Living Biblically, Me, Myself & I, Inteligencia colectiva, Superior Donuts, Scorpion, Zoo, 9JKL.

Y estas son las novedades del canal para la temporada 2018-2019:

- God Friended Me

La vida de Miles Finer, un ateo convencido y que lo proclama sin problemas a los cuatro vientos, cambiará radicalmente cuando reciba una petición de amistad muy peculiar en redes sociales procedente del mismísimo Dios. Sin pretenderlo, se convierte así en un agente fundamental de cambio en la vida y destino de los que le rodean en este drama con toques humorísticos.

- Magnum P.I.

Una resurrección moderna del clásico de los años ochenta que se mantuvo en antena ocho temporadas y protagonizaba Tom Selleck. En 2018, Magnum será latino y no tendrá bigote. Jay Hernandez será el encargado de dar vida a Thomas Magnum, un exsoldado que, tras regresar a casai de Afganistán, destina sus habilidades militares en su trabajo como investigador privado en Hawai.

- The Red Line

Greg Berlanti y Ava DuVernay son los productores de esta serie que sigue la vida de tres familias de Chicago muy diferentes entre sí cuyas historias de pérdida y tragedia se entrecruzarán tras la muerte de un doctor afroamericano por un disparo accidental procedente de un policía blanco. Es una de las series que esperarán su turno hasta 2019.

- FBI

Dick Wolf y el equipo de la franquicia de Ley y Orden están detrás de este drama de ritmo rápido que se adentra en el trabajo de las oficinas del FBI en Nueva York. Tres agentes de primera clase aportan todo su talento, inteligencia y experiencia técnica para investigar casos de gran magnitud, incluyendo terrorismo, crimen organizado y contrainteligencia con el fin de mantener a Nueva York y el país a salvo.

- Welcome to the Neighborhood

El tipo más simpático y amable del Medio Oeste tiene que mudarse con su familia a un barrio de Los Ángeles. Acostumbrados a vivir entre bondad y amabilidad, el contraste con sus nuevos vecinos es tremendo.

- Happy Together

Comedia sobre una pareja de treintañeros felizmente casados que viven una acomodada y plácida vida tendrán que aprender a lidiar con los cambios que supondrá la convivencia con una joven estrella del pop, Cooper, que les ayudará a conectar de nuevo con la parte más joven y cool de ellos mismos.

- Murphy Brown

Un clásico de los noventa que regresa. La historia estaba ambientada en un informativo de televisión y protagonizada por su reportera estrella, a la que daba vida Candice Bergen. Veinte años después de su final, regresa para tratar temas de actualidad.

- FAM

Otra comedia, en este caso centrada en una mujer cuya imagen de una vida perfecta con su prometido y su maravillosa familia se ve alterada de repente cuando su medio hermana de 16 años y fuera de control llegue inesperadamente a su vida.