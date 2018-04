¿Qué series han sido renovadas y canceladas?

NBC:

Es la primera en presentar sus novedades, el próximo 14 de mayo. Y llega solo con parte de sus deberes hechos. De momento, de sus series solo saben a ciencia cierta que regresarán This is Us, que se ha mantenido con buenos datos en su segunda temporada, y las comedias Superstore, Will & Grace y, sorprendentemente, The Good Place. Entre las cancelaciones, Shades of Blue ya sabe que terminará con su tercera temporada, aún pendiente de emitir. La lista de las que no volverán podría ampliarse con títulos como Blindspot, The Brave o Timeless, que ya el año pasado tuvo un amago de cancelación para ser salvada en el último momento.

Renovadas: This Is Us, The Good Place, Superstore, Will & Grace

Canceladas / Última temporada: The Night Shift, Shades of Blue

Sin decidir: The Blacklist, Chicago Fire, Chicago Med, Chicago P.D., Good Girls, Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales, A.P. Bio, Rise, Blindspot, The Brave, Champions, Great News, Taken, Timeless, Marlon (sin emitir la segunda temporada), Midnight Texas (sin emitir la segunda temporada), Reverie (sin emitir), Trial & Error (sin emitir).

Fox:

También el primer día de upfronts será el turno de Fox. Además de los eternos Simpson, solo un puñado de series tienen ya asegurado su regreso para la próxima temporada. Entre ellas están el procedimental de Ryan Murphy 911, la historia familiar de superhéroes The Gifted o la parodia de Star Trek The Orville. Aunque no estén canceladas oficialmente todavía, parece que Expediente X no regresará, según lo que han dicho sus protagonistas. Tampoco pinta bien para Gotham, Brooklyn Nine-Nine o The Exorcist, aunque su futuro aún está en el aire.

Renovadas: 911, The Gifted, Los Simpson, The Orville

Canceladas / Última temporada: New Girl

Sin decidir: Bob's Burgers, Empire, Padre de familia, Ghosted, LA to Vegas, The Last Man on Earth, Lucifer, The Mick, Star, Arma letal, The Resident, Brooklyn Nine-Nine, The Exorcist, Gotham, Expediente X.

ABC:

La cadena de Disney sigue siendo territorio de Shonda Rhimes, aunque ya un poco menos con el reciente final de Scandal y el fichaje de la creadora por Netflix. Anatomía de Grey ya sabe que regresará con su 15ª temporada, convirtiéndose así en el drama de prime time más longevo de la historia de la cadena. También regresará el gran éxito de la temporada, Roseanne, y la novata The Good Doctor, además de la ya veterana Modern Family. Entre las canceladas, Once Upon a Time.

Renovadas: Anatomía de Grey, The Good Doctor, Modern Family, Roseanne, The Goldbergs

Canceladas / Última temporada: Scandal, Once Upon a Time, The Middle, The Mayor, Ten Days in the Valley

Sin decidir: Black-ish, Sucesor designado, Fresh Off the Boat, Cómo defender a un asesino, American Housewife, Quantico, Deception, The Crossing, Speechless, Alex Inc., Estación 19, Somewhere Between, Splitting Up Together, For the People, Kevin (Probably) Saves the World, Agents of S.H.I.E.L.D., Inhumans

CBS:

Siempre es una de las primeras en hacer los deberes y ya ha sacado del limbo a muchas de sus series. The Big Bang Theory, El joven Sheldon, Mom o S.W.A.T. fueron de las primeras en saber que regresarían la próxima temporada. A esa lista se suman Bull, Madam Secretary, MacGyver, Hawaii Five-0 o los tres NCIS. Tres novedades de esta temporada ya han sido canceladas: Living Biblically, Me, Myself & I e Inteligencia colectiva, a la que las acusaciones de acoso sexual contra su protagonista, Jeremy Piven, no han ayudado precisamente.

Renovadas: The Big Bang Theory, Blue Bloods, Bull, Hawaii Five-0, MacGyver, Madam Secretary, Mom, NCIS, NCIS: Los Ángeles, NCIS: Nueva Orleans, SEAL Team, S.W.A.T., El joven Sheldon, Star Trek: DIscovery

Canceladas / Última temporada: Living Biblically, Me, Myself & I, Inteligencia colectiva, Zoo

Sin decidir: Mentes criminales, Kevin Can Wait, Life in Pieces, Man with a Plan, Elementary (sin emitir la nueva temporada), Superior Donuts, Scorpion, Instinct, Ransom, 9JKL, Code Black, The Good Fight

The CW:

La cadena enfocada en un público más juvenil no suele hacer sufrir mucho a sus espectadores y este año también llega a los upfronts con casi todos los deberes hechos. Diez de sus series ya saben que regresarán con más capítulos en el próximo curso. Las series de superhéroes seguirán siendo una de sus principales bazas, y tanto Arrow, Legends of Tomorrow, Black Lightning, The Flash como Supergirl seguirán en activo. Además, volverán Crazy Ex-Girlfriend (con la que será su última entrega), Jane the Virgin o Riverdale.

Renovadas: Arrow, Black Lightning, Crazy Ex-Girlfriend, Legends of Tomorrow, Dynasty, The Flash, Jane the Virgin, Riverdale, Supergirl, Supernatural

Canceladas / Última temporada: The Originals

Sin decidir: iZombie, Valor, Life Sentence, Los 100 (sin emitir la nueva temporada)

Canales de cable y plataformas online:

Aunque los upfronts de mayo se centran en las cadenas en abierto y el pago y las plataformas online llevan su propia agenda de confirmaciones y renovaciones, repasamos el estado de algunas de las principales series de estas cadenas para completar este recorrido por el estado de la ficción televisiva estadounidense.

Renovadas: Por 13 razones, Genius, Homeland, On my Block, Jessica Jones, Broad City (para temporada final), Barry, Silicon Valley, Alexa & Katie, Killing Eve, Día a día, The Sinner, Travelers, Power, Black Mirror, The Magicians, Crashing, High Maintenance, Bosch, Grace and Frankie, Una serie de catastróficas desdichas (para temporada final), Suits, The Chi, Suburra, Fuller House, The Tick, The Walking Dead, Ballers, Curb Your Enthusiasm, The Deuce, Insecure, Room 104, I'm Dying Up Here, Ray Donovan, Shameless, SMILF, BoJack Horseman, Dark, Friends from College, Frontier, GLOW, House of Cards, The Punisher, Mindhunter, Narcos, Orange Is the New Black, Ozark, Peaky Blinders, Stranger Things, The Marvelous Mrs. Maisel, Transparent, Cardinal, Future Man, Runaways, American Crime Story, American Horror Story, Archer, Better Things, Feud, It's Always Sunny in Philadelphia, Snowfall, You're the Worst, Juego de tronos (para temporada final).

Canceladas: 12 Monkeys, Ash vs. Evil Dead, Seven Seconds, Todo es una mierda, Mozart in the Jungle, The Librarians, Disjointed, I Love Dick, Jean-Claude Van Johnson, One Mississippi, Las crónicas de Shannara, Gypsy, Haters Back Off, Lady Dynamite, The Last Tycoon, Chance

Terminan / han terminado este año: Hora de aventuras, Episodes, Love, The Mindy Project, The Americans