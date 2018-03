Nueve series que no te puedes perder en abril

Barcos atrapados en el hielo del Ártico, superhéroes en un universo psicodélico o aventuras espaciales en familia se mezclan este mes con robots rebeldes, mujeres sobreviviendo en un sociedad totalitaria o el final de la particular guerra fría de la familia de The Americans. Abril viene cargado de estrenos y regresos jugosos de series internacionales en los canales y plataformas españoles. De todos los títulos que llegan (y que puedes consultar en nuestro calendario de estrenos y regresos), te recomendamos nueve títulos que no te deberías perder.