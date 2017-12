El día que Picasso regresó a la playa de Málaga

Antonio Banderas interpreta a Picasso en Genius a partir de los 40 años. Era su personaje deseado y la oportunidad ha llegado para la televisión tras no lograrlo en el cine. “Algunos factores cambian, pero a mí me favorecen, me gusta rodar rápido”, explica. Es su primera serie y destaca la “enorme” calidad de la producción. El equipo es el mismo de los 10 primeros capítulos de Genius, que narraron la historia de Albert Einstein. Banderas decidió bajar el ritmo de trabajo tras sufrir un ataque al corazón a principios de año y después de interpretar a Picasso, su mirada se dirige con ganas hacia el proyecto escénico, otro reto pendiente, que desarrollará en el Teatro Alameda de Málaga. Ha ideado un plan ambicioso, el edificio será rehabilitado y el actor espera abrir temporada en septiembre de 2019. “Me he metido en este lío maravilloso. Lo mismo vengo aquí a arruinarme, pero no me importa”.