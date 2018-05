Las ocho nuevas series de ABC para la próxima temporada

Tras las presentaciones de las novedades de NBC y Fox, las cadenas en abierto estadounidenses siguen mostrando la parrilla de la próxima temporada. La siguiente fue ABC. La cadena propiedad de Disney ha presentado ocho novedades para la temporada 2018-2019, aunque para ver muchos de ellos habrá que esperar hasta 2019. Ese será el caso de Grand Hotel, adaptación estadounidense de la española Gran Hotel.

Antes de repasar las novedades de ABC, echamos un vistazo al estado de sus series ya en emisión. Con su 15º temporada, Anatomía de Grey se convertirá este año en el drama de prime time más longevo de la historia de la cadena. Además, volverán series como Roseanne tras el éxito de su regreso o The Good Doctor, que también ha dado muy buenos rendimientos con su primera temporada. También volverá Agents of S.H.I.E.L.D. con una sexta y última temporada que se verá en verano de 2019. Entre las canceladas, series como Sucesor designado, Quantico, Inhumans o Once Upon a Time. Esta es la lista definitiva de sus renovaciones y cancelaciones:

Renovadas: Anatomía de Grey, The Good Doctor, Modern Family, Roseanne, The Goldbergs, Speechless, Splitting Up Together, American Housewife, Cómo defender a un asesino, Black-ish, Fresh Off the Boat, Estación 19, For the People, Agents of S.H.I.E.L.D. (para una última temporada).

Canceladas / Última temporada: Scandal, Once Upon a Time, The Middle, The Mayor, Ten Days in the Valley, Sucesor designado, Quantico, Alex Inc., Inhumans, Deception, The Crossing, Kevin Probably Saves the World.

Y estas son las novedades del canal para la temporada 2018-2019:

- The Rookie

Nathan Fillion vuelve a la cadena en la que estuvo ocho años al frente de Castle. Y de nuevo estará al frente del reparto de un procedimental en el que interpretará a un hombre que, en su madurez, decide perseguir su sueño de toda la vida: ser policía. Así, se convierte en un novato de cuarenta y tantos años en la policía de Los Ángeles.

- The Fix

Marcia Clark, fiscal del caso de O.J. Simpson, es la productora de este drama legal inspirado parcialmente en su vida. Su protagonista es una fiscal cuya carrera y vida dan un vuelco cuando fracasa en el juicio contra un actor famoso. Ocho años después, ese actor vuelve a ser sospechoso de asesinato y ella vuelve al trabajo.

- A Million Little Things

La vida de un grupo de amigos de Boston cambia cuando uno de ellos muere de forma repentina. Este hecho se lo toman como una llamada de atención que les lleva a valorar más su amistad y al resto de personas que hay a su alrededor.

- Grand Hotel

Eva Longoria es una de las productoras de la adaptación de la serie de Antena 3 y Bambú Producciones Gran Hotel. Ahora, la acción en vez de transcurrir en un hotel del norte de España a principios del siglo XX, la historia se sitúa en el Miami actual. Sí se mantiene el hotel propiedad de una única familia. La historia seguirá las vidas tanto de sus dueños como de sus empleados y algunos de sus huéspedes. También parece que se mantendrá la relación de amor imposible entre la hija de los dueños y uno de los camareros del hotel. Pero el resto parece bastante diferente a la versión española. Habrá que esperar hasta 2019 para comprobarlo.

- Whiskey Cavalier

Lauren Cohan (Maggie en The Walking Dead) y Scott Foley (Felicity, Scandal) interpretan a dos agentes de la CIA y el FBI al frente de un equipo de espías que tiene que salvar el mundo mientras tiene que tratar de aprender a trabajar juntos. Un procedimental que queda también para la midseason.

- Single Parents

Comedia centrada en un grupo de padres solteros de niños de 7 años que se apoyan los unos a los otros. Al grupo llega Will, tan enfocado en la crianza de su hija que ha dejado el resto de su vida de lado. El resto de padres tratarán de ayudarle a reencontrarse consigo mismo.

- The Kids Are Alright

Esta comedia familiar está centrada en un clan católico irlandés residente en Los Ángeles de los años setenta. La vida de los padres y sus ocho hijos se pone patas arriba cuando el mayor de ellos, que estaba en el seminario, vuelve a casa diciendo que no quiere ser sacerdote y que quiere dedicarse a salvar el mundo.

- Schooled

Spin off de The Goldbergs ambientado en un instituto de los años noventa y que tendrá en su reparto algunos personajes de la serie madre.