Las siete nuevas series de NBC para la próxima temporada

En la semana del 14 de mayo, las grandes cadenas en abierto estadounidenses presentan a los anunciantes (y, de paso, al resto del mundo) su programación para la temporada 2018-2019. Esto explica la lluvia de cancelaciones y renovaciones que se han anunciado en los días pasados: los canales tienen que hacer limpieza en sus parrillas para las novedades que tienen en cartera. El canal NBC es el primero en mostrar sus cartas.

De las series que tenía en emisión, ha cancelado seis y ha dejado sin conocer su destino a unas cuantas, entre ellas Timeless y Champions, además de algunas que todavía no ha emitido. El resto, incluidas The Blacklist, This Is Us, The Good Place, Will & Grace, Blindspot, Ley y Orden o las Chicago, están renovadas.

A la lista de títulos que se incorporarán la próxima temporada a su parrilla hay que sumar el rescate de Brooklyn Nine-Nine. La comedia, cancelada por Fox, fue resucitada por NBC menos de 48 horas después. El que su creador, Mike Schur, sea hombre de la casa (en la próxima temporada tendrá tres series en NBC) ha sido fundamental en este rescate, a lo que ayudó la sólida base de fans que tiene detrás y que mostraron su descontento con la cancelación en redes sociales.

Siete son las novedades del canal para la próxima temporada, cinco dramas y dos comedias (más Brooklyn Nine-Nine). Muchas de ellas, incluida esta última, se verán en la midseason, es decir, habrá que esperar a 2019.

Este es el saldo final de series renovadas y canceladas en NBC:

Renovadas: The Blacklist, This Is Us, The Good Place, Superstore, Will & Grace, Good Girls, A.P. Bio, Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales, Chicago Fire, Chicago Med, Chicago P.D., Blindspot.

Canceladas / Última temporada: The Night Shift, Shades of Blue, Taken, The Brave, Great News, Rise.

Y estas son las novedades del canal para la temporada 2018-2019:

- Manifest

Josh Dallas (Once Upon a Time) y Melissa Roxburgh protagonizan esta serie en la que, tras un trayecto lleno de turbulencias y problemas para los pasajeros del vuelo 828, los viajeros y la tripulación descubren que lo que para ellos han sido unas horas, en el resto del mundo han sido cinco años. Además del hecho de que sus seres queridos hubieran asumido ya su pérdida, hay un misterio más profundo detrás de todo esto.

- New Amsterdam

Un nuevo drama médico para la televisión estadounidense. Inspirado en el Bellevue, el hospital público más antiguo de Estados Unidos, esta serie sigue la vida del brillante doctor Max Goodwin, el nuevo director médico de la institución que trata de navegar a través de la burocracia. A pesar del escepticismo generalizado de la plantilla, el doctor Goodwin quiere romper el status quo y dotar de nueva vida a un hospital que ha quedado mermado de personal y sin apenas financiación y devolver al lugar que le corresponde al Bellevue, el único hospital en el mundo que es capaz de reunir bajo su mismo techo a pacientes de Ébola, prisioneros e incluso al presidente de Estados Unidos.

- The Enemy Within

Jannifer Carpenter (Dexter) encabeza el reparto de esta serie descrita como un thriller de ritmo rápido centrado en una brillante antigua agente de la CIA conocida ahora como la peor traidora a la nación y que se encuentra en prisión. El agente del FBI Will Keaton tendrá que recurrir a ella para ayudarle a seguir la pista a un criminal muy peligroso y escurridizo. Aunque cada uno tiene diferentes motivaciones para dar con su presa, saben que para capturar a un espía tienes que pensar como uno de ellos.

- The InBetween

Cassie Bishop nació con un don, aunque para ella es una maldición: puede ver y comunicarse con los muertos, ayudándoles a resolver sus asuntos pendientes. Su don le será útil para ayudar a dos amigos del FBI a resolver un complicado asesinato. A pesar de sus reticencias, puede que así haya encontrado una forma de acabar con sus demonios, ayudando a resolver los casos más complicados de la ciudad.

- The Village

Drama ambientado en un edificio de apartamentos de Brooklyn llamado el Village, cuyos residentes han creado fuertes lazos de amistad entre ellos. El grupo de inquilinos incluye a Sarah, una enfermera y madre soltera que trata de criar a su creativo hijo adolescente, Nick, un veterano que acaba de regresar de la guerra, y Ava, que trata de asegurar el futuro de su hijo, nacido en Estados Unidos, mientras que los servicios de inmigración llaman a sus puertas.

- I Feel Bad

Comedia con Amy Poehler como productora ejecutiva. Emet es la perfecta madre, jefa, esposa e hija, o al menos esa es su fachada. Se siente mal cuando tiene un sueño erótico con otro hombre que no es su marido o cuando hace como que no conoce a sus hijos cuando se portan mal en público, o cuando usa al personal a su cargo para resolver sus problemas personales. Pero nadie es perfecto.

- Abby's

Creada por Mike Schur (Brooklyn Nine-Nine, The Good Place, Parks and Recreation), esta comedia está ambientada en el mejor bar de San Diego, con buenos precios, buena compañía y con Abby. En realidad, es un bar ilegal que Abby ha creado en el patio de su casa y que es lo opuesto a los locales modernos que pueblan las ciudades hoy en día. La serie sigue las andanzas de la gente que frecuenta este local, que ya se consideran familia entre ellos.