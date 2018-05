La guillotina de las series estadounidenses: 20 cancelaciones en 24 horas

La guillotina de las cadenas estadounidenses no tiene compasión. Cada año, la semana antes de los upfronts, la semana de presentaciones de la parrila de la siguiente temporada de las grandes cadenas en abierto, llega el temido momento por los espectadores de series: conocer el destino de sus títulos favoritos. Aunque el anuncio de las renovaciones y cancelaciones en algunos casos se hace de forma escalonada, siempre hay muchas series que tienen que esperar hasta el último momento para conocer su destino. Por eso, siempre hay una o dos noches en que parece que las cadenas se han vuelto locas cancelando a diestro y siniestro.

Entre la noche del jueves 10 y viernes 11, en poco más de 24 horas, las grandes cadenas generalistas estadounidenses han acabado con la vida de 20 series. Algunas es posible que encuentren nueva vida fuera de su cadena de origen. Pero para la inmensa mayoría, este será su final, por mucho que les duela a sus seguidores. Es la ley de la televisión.

Entre las cancelaciones de Fox se encuentran títulos como The Mick o The Last Man on Earth. The Exorcist, basada en el clásico del cine, no tendrá tercera temporada. Lucifer también ha sido cancelada tras su tercera entrega, aunque sus fans y sus responsables han iniciado una campaña para pedir la repesca por alguna otra cadena o plataforma. Quieren conseguir lo que ya ha logrado Brooklyn Nine-Nine, que fue cancelada por Fox el jueves pero ya tiene nueva casa en NBC (después de que la plataforma Hulu rechazara producir nuevos capítulos de la comedia).

Los protagonistas de 'The Ecorcist'.

En ABC, a los finales ya anunciados previamente de Scandal, Once Upon a Time y The Middle, se ha sumado en estas últimas horas las cancelaciones de The Mayor, Ten Days in the Valley, Alex Inc., Deception, The Crossing, Kevin (Probably) Saves the World o Inhumans, algunas de ellas tras solo una temporada en antena. Sucesor designado, con Kiefer Sutherland, tampoco tendrá más capítulos y terminará con el final de su segunda temporada. Tampoco irá más allá Quantico, que se quedará en tres temporadas.

Otras cadenas como NBC o CBS aún tienen trabajo por delante y muchas de sus series aún no conocen su destino. En la primera, a las cancelaciones de The Night Shift y Shades of Blue se ha sumado en estas últimas horas Taken, Great News, The Brave y Rise, estas dos últimas tras solo una temporada. Por su parte, The CW ha cancelado la serie militar Valor y la dramedia Life Sentence.

Priyanka Chopra, protagonista de 'Quantico'.

Esa ha sido la cruz de estos días (y todavía quedan más series pendientes de conocer su destino, como Agents of S.H.I.E.L.D. Mentes criminales, Arma letal o Gotham), pero también ha habido anuncios de renovaciones. La cara de estas últimas horas se la han llevado series como Black-ish, Fresh Off the Boat, Estación 19, For the People, Cómo defender a un asesino o Blindspot.

En los próximos días, en Quinta Temporada puedes seguir las noticias de renovaciones y cancelaciones de series, así como las novedades de la parrilla para la temporada 2018-2019.