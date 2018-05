Tras los médicos de ‘Anatomía de Grey’, los bomberos de ‘Estación 19’

Cuando Shonda Rhimes fundó en 2005 su productora Shondaland no pudo escoger mejor nombre. La mente detrás de Anatomía de Grey está creando todo un universo televisivo. Primero abrió con éxito las puertas del hospital Seattle Grey (luego Grey-Sloan Memorial), en el que Meredith Grey (encarnada por Ellen Pompeo) se debate desde hace 14 temporadas —ya ha sido renovada para una decimoquinta— entre su trabajo como cirujana y el amor. Ahora, en el mismo barrio de esa ciudad del Estado de Washington se alza el parque de bomberos de Estación 19, una serie nacida de la gran acogida de aquella y que expande el Seattle de ficción en que se mueve la productora ejecutiva y guionista.

En realidad, Estación 19 —en Fox Life, los jueves a las 22.55— se rueda en los estudios Sunset Las Palmas, en el corazón de Hollywood. El día en el que EL PAÍS visita el rodaje el equipo trabaja en el octavo capítulo de los 10 que componen esta primera temporada.

“Rodamos un episodio en nueve días como máximo. Esta es una serie Shonda; nunca paras un minuto. De ahí que como espectador no te puedas perder un detalle”, comenta Jason George, actor que ha cambiado la bata de hospital por el uniforme de bombero: se ha llevado a Estación 19 el personaje al que dio vida en Anatomía de Grey, el doctor Ben Warren, ahora interesado en salvar vidas de otra forma.

Es uno de los muchos hilos de conexión que unen ambas tramas. “Estación 19 es la versión en llamas de Anatomía de Grey”, se permite bromear su creadora, Stacy McKee. Sabe de qué habla, porque estuvo en Anatomía... desde su inicio y ahora ha trasvasado a la nueva producción los elementos que llevaron a triunfar a la primera. Para empezar, destaca que es una serie de mujeres, desde su creadora a la directora de fotografía, pasando por su protagonista, Jaina Lee Ortiz, como Andy Herrera. Este papel recuerda a una joven Meredith: hija del jefe de bomberos, aspira a sustituir a su padre en el cargo, aunque los lazos familiares pesan. “La mera comparación es un cumplido”, asegura la actriz. ¿Su único titubeo? Lo mucho que su personaje habla en español, un idioma que no es el suyo. ¿Lo bueno? Ser el centro del triángulo amoroso de la narración, dividida entre su amor de juventud, el agente de policía Ryan Tanner (a quien interpreta Alberto Frezza), y su actual relación con su compañero en el parque de bomberos Jack Gibson (Grey Damon). Las bromas se suceden fuera de cámara ante esa rivalidad amorosa. “Seremos un parque de bomberos falso, pero somos una familia de verdad”, destaca McKee.

Pero no todo son bromas. La serie trata a los bomberos como superhéroes. Más allá del reparto, muchos papeles secundarios son interpretados por bomberos reales que comparten sus experiencias y sus consejos con el equipo. Además, Danielle Savre interpreta el papel de Maya Bishop, una bombero bisexual, ex atleta olímpica y una de las numerosas mujeres que trabaja en esta ficticia estación. Su hermana, Stephanie Savre, es una de las pocas mujeres que trabaja en el cuerpo en la vida real. “Es algo sobre lo que nos gusta llamar la atención, aunque en la serie no mentimos. De todos los parques de bomberos estadounidenses, en Seattle cuentan con más mujeres”, precisa la intérprete.