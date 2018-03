‘Rise’, el teatro como método para cambiar la vida

A lo largo de algo más de 200 capítulos, Ted Mosby estuvo contando a sus dos pacientes hijos cómo había conocido a su madre. Josh Radnor (Columbus, Ohio, 1974) era ese idealista arquitecto cuya historia, junto a la de sus cuatro mejores amigos, centró durante nueve temporadas aquella exitosa comedia. Ahora, el actor estadounidense vuelve a la televisión con Rise, cuyo segundo capítulo emite hoy (22.30) Movistar Series.

Radnor encarna a Lou Mazzuchelli, un profesor de instituto que pasa a encargarse del departamento de teatro y pone en marcha el montaje de Spring Awakening, musical que narra el despertar sexual de unos jóvenes que sufren la represión de la sociedad y la religión en la Alemania del XIX. Con su trabajo, Mazzuchelli influye en la vida de sus alumnos y, de paso, en toda la comunidad. “Me encanta su pasión y lo comprometido que está con su trabajo”, dice el actor en conversación telefónica con EL PAÍS.

El que la serie sea una creación de Jason Katims, quien ha firmado dramas como Friday Night Lights o Parenthood, y tenga entre sus productores a Jeffrey Seller, uno de los responsables del fenómeno musical Hamilton, animaron a Radnor a sumarse al proyecto. “Y la historia, una escuela pública en una ciudad del Medio Oeste, que es donde crecí y donde también participé en obras en mi instituto. Es un mundo por el que tengo mucho afecto”, añade.

Aunque la ficción gire en torno a un grupo de estudiantes y haya música de por medio, el espíritu de Rise, dramático y reflexivo, se aleja de otra referencia reciente similar: Glee. “Rise no es realmente un musical; nadie se va a poner a cantar de repente en clase. Cada vez que ves a un estudiante cantando es en ensayo o una audición”, precisa el actor. “Muestra el poder del teatro para transformar a la gente y cómo hacer una obra en el momento adecuado y con el mentor apropiado puede cambiar la vida de alguien para siempre”.

Rise se basa en el libro de no ficción Drama High, de Michael Sokolove, que cuenta la historia real del profesor Lou Volpe, que utilizó el programa de teatro de su instituto para dar un nuevo empuje a toda una ciudad de Pennsylvania. Pero tanto la serie como el personaje de Mazzuchelli han sufrido alteraciones en su paso a la pequeña pantalla. El más polémico ha sido el cambio de orientación sexual: mientras que Volpe es gay, Mazzuchelli es heterosexual. “No es una adaptación directa del libro. Es una historia sobre cómo un profesor de teatro inspira a sus alumnos”, justifica el protagonista. “Ciertamente, los guionistas han querido explorar temas de sexualidad y de género, pero decidieron que sería más interesante dramáticamente si se hacía desde la perspectiva de los estudiantes en lugar de hacerlo desde el profesor. Hay un alumno que se hace preguntas sobre su sexualidad y tiene unos padres muy religiosos, hay un personaje transgénero… Y nada de eso está en el libro. Solo es un enfoque diferente”.

Tras el éxito de Cómo conocí a vuestra madre, Radnor ha procurado huir del encasillamiento. “Tenía claro que no iba a aceptar ningún personaje como el de Ted tras eso. Si me ofrecían una comedia o una serie de un tipo buscando el amor en una gran ciudad, diría que no. Así que hice un par de obras en Broadway y el Off Broadway, interpreté a un médico durante la Guerra de Secesión en una serie del canal PBS, dirigí películas… Quería hacer muchas cosas que me mantuvieran creativo, pero nada que tuviera que ver con Cómo conocí a vuestra madre”, remata.