Seis series que no te puedes perder en mayo

- Safe

Michael C. Hall interpreta a Tom, un cirujano cuya vida cambió hace más de dos años con el fallecimiento de su mujer por cáncer. Su vida de padre de dos chicas adolescentes da un nuevo vuelco cuando su hija mayor desaparece tras una noche de fiesta con unos amigos. Tratará de seguir su rastro y conocer lo sucedido investigando por su cuenta y llevado por la desesperación, pero los secretos que parecen ocultar los vecinos del lujoso barrio en el que vive no le ponen las cosas fáciles.

¿Por qué no te la puedes perder? Además de ser el regreso de Michael C. Hall como protagonista de una serie tras el final de Dexter, Safe está firmada por el autor de novela negra y de misterio Harlan Coben. Su arranque presenta un amplio ramillete de personajes que parecen esconder mucho más de lo que muestran de cara a la galería. Si otras series con desapariciones o muertes de niños se sitúan en pueblos pequeños de vida aparentemente tranquila, aquí el idílico marco lo pone un barrio residencial británico. Todo un clásico que suele enganchar y funcionar.

¿Dónde y cuándo verla? Netflix estrena los ocho capítulos de su primera temporada el 10 de mayo.

- Atlanta

Earn Marks (Donald Glover) ve en su primo rapero (Brian Tyree Henry) un potencial que se podría explotar más allá de los vídeos de YouTube con los que está triunfando. Con sus conocimientos del mundillo de la música y cierta cara dura, tratarán de hacerse un hueco en la industria discográfica para lograr salir adelante en la vida de una forma más digna a como lo hacen en la actualidad.

¿Por qué no te la puedes perder? Creada por el propio Donald Glover, actor y rapero, la serie logró con su primera temporada dos premios Emmy y dos Globos de Oro, entre ellos Mejor comedia. En la línea de otras comedias de autor, Atlanta parte de situaciones muy concretas para adentrarse en temas sociales y culturales que van más allá del universo en el que nacen. Conflictos raciales y derivados de las dificultades económicas conviven con cuestiones relacionadas con la paternidad en esta dramedia en la línea de recientes ficciones reconocidas por la crítica como Insecure o SMILF.

¿Dónde y cuándo verla? Fox estrena la segunda temporada al completo el 11 de mayo en vídeo bajo demanda.

- Cormoran Strike

Cormoran Strike es un veterano de la guerra de Afganistán reconvertido en detective privado. Su vida desastrosa y las secuelas físicas y emocionales que arrastra de la guerra contrastan con su capacidad para resolver misterios. Para ello, Strike contará con la ayuda de una eficiente e intuitiva ayudante, Robin Ellacott. En esta serie producida por la BBC, Strike afronta tres casos. En el primero de ellos, El canto del cuco, y a lo largo de tres episodios, el hermano de una modelo que supuestamente se ha suicidado pide su ayuda para investigar la muerte, ya que sospecha que no ha sido voluntaria.

¿Por qué no te la puedes perder? La serie está basada en las novelas detectivescas escritas por J.K. Rowling (autora de Harry Potter) bajo el pseudónimo de Robert Galbraith. Tras El canto del cuco, la serie también adapta los otros libros de la trilogía con dos capítulos para cada una: El gusano de seda y El oficio del mal.

¿Dónde y cuándo verla? HBO España estrena los siete episodios el 18 de mayo.

- The Mindy Project

Tras seis temporadas, la comedia creada y protagonizada por Mindy Kaling llega a su final. Y si el sueño de Mindy desde el primer capítulo era encontrar al hombre de sus sueños y casarse, ahora que ha logrado su objetivo descubrirá que las cosas no son tan maravillosas como contaban las comedias románticas que tanto le gustan y pronto surgen complicaciones en su matrimonio, como anteponer el trabajo y las relaciones con sus colegas por encima de su relación de pareja.

¿Por qué no te la puedes perder? Para quienes hayan llegado hasta esta temporada, no hay excusa para ver los últimos capítulos de la serie y comprobar si Mindy logra vivir en el mundo de fantasía que soñaba o si la realidad se impone. Los nuevos capítulos mantienen la dosis de romanticismo y comedia ligera salpicada de comentarios ácidos e irónicos que ha caracterizado a esta serie que ha tomado los clichés del género romántico para darle una vuelta de tuerca que, por momentos, ha funcionado muy dignamente. No será recordada como una obra de arte, pero ha entretenido lo suyo, y eso se agradece mucho.

¿Dónde y cuándo verla? COSMO estrena la sexta temporada el 21 de mayo.

- Fauda

La cantera televisiva israelí sigue dejando grandes perlas que, en ocasiones, saltan más allá de sus fronteras, como ocurrió con las ficciones originales en las que se basan En terapia o Homeland. En Fauda (caos en hebreo), Doron, un veterano agente israelí ya retirado, vuelve al servicio para tratar de cazar al palestino Abu Ahmed, conocido como El Pantera, responsable de unos atentados que mataron a 116 israelíes y al que habían dado por muerto.

¿Por qué no te la puedes perder? Acción y tensión a raudales en este thriller que tiene como telón de fondo el conflicto árabe-israelí, aunque sin entrar a fondo en él. La serie muestra además cómo trabajan los mistaravim, fuerzas especiales del Ejército israelí que se infiltran entre los árabes vestidos, hablando y comportándose como ellos. Grabada en árabe y hebreo, sus creadores son Avi Issachroff, periodista especializado en temas palestinos, y el actor Lior Raz, también protagonista de la serie, y que en el pasado formó parte de una unidad de lucha antiterrorista.

¿Dónde y cuándo verla? La segunda temporada llega a Netflix el 24 de mayo. La primera ya está disponible en la plataforma.

- Unbreakable Kimmy Schmidt

Siguen las alocadas aventuras de Kimmy Schmidt, una joven que, tras pasar años encerrada en un búnker secuestrada por el líder de una secta, tiene que aprender a desenvolverse en un mundo en el que su ingenuidad choca. En los nuevos capítulos, Kimmy consigue trabajo en una start-up tecnológica, mientras que su amigo Titus fingirá tener su propio programa de televisión y Jacqueline monta su propia agencia de talentos.

¿Por qué no te la puedes perder? Una comedia que ha hecho de la extravagancia y el surrealismo su bandera. Sin pretender ser más que lo que es, un mero entretenimiento sin grandes ambiciones, Unbreakable Kimmy Schmidt, creada por Tina Fey y Robert Carlock, apela a su peculiar humor para construir un universo que conecta con el de 30 Rock.

¿Dónde y cuándo verla? La primera parte de su cuarta temporada se estrena en Netflix el 30 de mayo. La segunda se verá más adelante este 2018.