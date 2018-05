Las cuatro nuevas series de Fox (y una resurrección) para la próxima temporada

El lunes, tanto NBC como Fox presentaron sus parrillas para la temporada 2018-2019 y los tráilers de sus nuevas series. En el caso de Fox, la cadena tiene su futuro empresarial todavía en el aire, con una oferta de compra de Disney y otra de Comcast. Y, mientras que se han deshecho de siete series (y han dejado dos sin decidir, que también podrían caer), solo han incorporado cuatro novedades a su parrilla.

A las series nuevas hay que sumar la resurrección de Last Man Standing. La comedia protagonizada por Tim Allen había sido cancelada el año pasado por ABC, por eso ha sorprendido bastante este movimiento que demuestra que ahora ninguna serie está muerta del todo. También se ha incluido dentro de las presentaciones del lunes Cosmos: Possible Worlds, un evento global de Fox y National Geographic que se verá en la primavera de 2019 presentado por Neil deGrasse Tyson. Al no tratarse de ficción, la dejamos fuera de nuestro listado.

Antes de pasar a las novedades, echamos un vistazo a la lista definitiva de Fox de renovaciones y cancelaciones de las series que ya tenía en emisión.

Renovadas: 911, Bob's Burgers, The Gifted, Last Man Standing, Los Simpson, The Orville, Empire, Padre de familia, The Resident, Star, Arma letal, Gotham (renovada para última temporada).

Canceladas / Última temporada: New Girl, The Mick, Brooklyn Nine-Nine (comprada por NBC), El último hombre en la Tierra, Lucifer, The Exorcist, Expediente X.

Y estas son las novedades del canal para la temporada 2018-2019:

- Rel

Comedia inspirada en la vida real de Lil Rel Howery (Déjame salir, The Carmichael Show...), cuenta la vida de Howery, un hombre hecho a sí mismo, padre de familia residente en Chicago que vive bajo el leman de que, si crees en ti mismo, te pasarán cosas buenas. Sin embargo, su vida perfecta se desmorona cuando descubre que su mujer le engaña con su barbero. Entonces tendrá que rehacer su vida como padre soltero a distancia y hombre divorciado.

- The Cool Kids

Otra comedia, en este caso con parte del equipo de It's always sunny in Philadelphia. Un grupo de amigos que vive en una residencia de ancianos está dispuesto a romper cualquier norma con tal de divertirse porque, a su edad, ¿qué tienes que perder? La serie está protagonizada por cuatro veteranas estrellas de la comedia: David Alan Grier, Martin Mull, Leslie Jordan y Vicki Lawrence.

- The Passage

Basada en la trilogía homónima escrita por Justin Cronin, esta serie está centrada en el Proyecto Noah, un laboratorio médico secreto donde los científicos experimentan con un peligroso virus que podría llevar a la cura de todas las enfermedades, pero también podría traer la desaparición de la raza humana. Un agente federal se encargará de proteger a una niña de 10 años que ha sido tomada como conejillo de indias para los experimentos, de la que se convertirá casi en un padre adoptivo, dispuesto a cuidar de ella a cualquier precio.

- Proven Innocent

Danny Strong, cocreador de Empire, es uno de los nombres detrás de esta historia centrada en un equipo de abogados que investiga casos de prisioneros condenados y encarcelados por delitos de los que son supuestamente inocentes. La propia jefa del equipo fue acusada de un asesinato que la puso en el ojo del huracán mediático del que, más tarde, fue absuelta.

- Last Man Standing

Tim Allen vuelve con la que será su séptima temporada dando vida a Mike Baxter, padre de tres hijas que intenta mantener su hombría a pesar de vivir rodeado de mujeres.