De ‘X-men’ a ‘Los Simpson’, las marcas que Disney compra a Fox

Pez grande come otro pez grande. Así podría definirse la compra con la que Disney se ha hecho por 44.300 millones de euros con 21st Century Fox, la sección de entretenimiento que hace especial hincapié en el área de ficción cinematográfica y televisiva de la empresa de Rupert Murdoch. Un acuerdo para dominarlos a todos y, de paso, poner patas arriba el ecosistema de majors de Hollywood. Tras décadas con un paisaje con seis grandes estudios dirigidos por megacorporaciones —big six, como se conocen en inglés—, el negocio podría convertirse ahora en un juego de cinco con un gigante a la cabeza: Disney, que, gracias a su dominio sobre taquillazos familiares y franquicias, lleva dos años liderando la cartelera. Pero tampoco Fox, que año tras año se disputa el tercer puesto, se queda a la zaga en poder e historia.

El movimiento en el tablero no es, sin embargo, solo un ataque directo al modelo clásico, sino también una embestida a Netflix. La compañía de Ted Sarandos es la reina del moderno streaming, pero la empresa del ratón Mickey no quiere quedarse atrás y busca mantenerse como única monarca del antiguo sistema y, de paso, dar guerra a las plataformas online. La estrategia recuerda a la de los supermercados Walmart frente a Amazon.

A falta de conocer la respuesta del mundo económico y político de la compra, lo que sí conocemos son las consecuencias para las marcas más famosas. Disney ya había adquirido Pixar, Marvel y Star Wars escalonadamente. En ellas había basado Bob Iger su estrategia comercial. A partir de esta compra el terreno es todavía más amplio. Estas son las franquicias que ahora podrá utilizar a su gusto, y las aristas.

Universo X-men, de vuelta a Marvel



Una de las grandes cuestiones sobre el futuro de los gigantes es la reunión de las dos grandes franquicias Marvel globales. Disney es propietaria de la Casa de las ideas y cada temporada su universo les entrega algunas de las películas más taquilleras (este año, Guardianes de la Galaxia 2, Spiderman: Homecoming y Thor: Ragnarok superan los 800 millones de euros), pero hay sellos dentro del universo superheroico todavía fuera del radar de Los Vengadores. Primero fue el pacto con Sony para utilizar a Spiderman, y ahora el universo mutante que tantas alegrías da a Fox también vuelve a su hogar. Con el equipo del Capitán América a dos años de cerrar sus tramas y despedirse de sus protagonistas tras una década de éxitos, ¿será el momento de sustituir a Lobezno por Iron Man? El mandamás de Marvel, Kevin Feige, que empezó como productor de X-men, parece dispuesto.

Fox se ha caracterizado en sus últimos lanzamientos por cuidar la marca mutante con películas y series de distinto género y personalidad, al contrario de las familiares Disney, así que la fusión suena a corto plazo es complicada. Aunque, si Disney quiere, muy posible. De momento, Fox tiene pendiente de estreno X-men: Dark Phoenix, octava entrega de la saga principal; The New Mutants, acercamiento al terror ya rodado, y Deadpool 2, exitosa secuela de un estreno que triunfó precisamente por salirse del parámetro familiar. Incluso Gambito con Channing Tatum parece cerca de rodar. ¿Será capaz Disney de tener bajo su sello este tipo de marcas más adultas como Logan o la televisiva Legión? James Mangold, director de la primera, ya ha mostrado preocupación: "Lo que ocurre cuando haces una película para adultos, es que el estudio tiene que ajustarse a la realidad de que no habrá Happy Meals o muñecos articulables. La campaña de vender merchandising a los niños acaba antes de empezar". Iger, sin embargo, no tiene dudas: "Deadpool podrá seguir siendo solo para adultos, si se explica previamente a la audiencia".

La segunda duda que se plantea en Marvel es el destino Los 4 Fantásticos. La compañía fundada por Stan Lee estaba tan poco contenta con la última película de Josh Trank que la editorial decidió en 2015 cerrar la colección del que fuera su primer cómic de superhéroes. Después de 54 años, por primera vez la serie no llegaba a las estanterías. ¿Regresará la primera familia a Marvel? Para ello Disney tendrá que alcanzar un acuerdo también con Constantin. Por dinero no será, pero quizás no tenga demasiado interés en hacerlo. Para los lectores Marvel sería un sueño cumplido.

Las franquicias adultas: El planeta de los simios, Depredador y Alien

Como con Logan, en los últimos años la estrategia de las películas franquicia de Fox ha sido tratar de atraer a un público adulto, para diferenciar sus películas más oscuras del sello Marvel. Ese ha sido el caso, por ejemplo, de la trilogía de El planeta de los simios, que hizo de una marca comatosa un digno entretenimiento adorado por la crítica. Quizás no sean taquillazos como en Disney, pero su sello sigue siendo reconocible.

Lo mismo ocurre con Alien, si bien en los últimos años la saga ha sido quemado una y otra vez. Ridley Scott sigue, aun así, empeñado en dirigir otra película que siga la estela existencial de Prometheus y Alien: Covenant. Quien sí regresa en 2018 es el antiguo enemigo del xenomorfo, Depredador, con un filme dirigido por Shane Black (Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3). Una de las estrategias puede ser aprovechar la marca Fox para utilizarla en estrenos adultos. Un segundo intento de Miramax que captara también las películas de menos presupuesto de Searchlight (que produce 11 películas en 2017) y Fox 2000. Algunas películas que destacan en el acuerdo: Marte, Figuras ocultas, Desaparecida, El gran hotel Budapest y La forma del agua.

Avatar

Quien sí que estaba ya en el punto de mira de Disney era James Cameron. Iger ya tenía una historia con Avatar. Desde este año su parque temático de Florida incluye el área de Pandora. Ahora será más fácil expandir la marca de la película más taquillera de la historia mundialmente. Con esos datos bajo el brazo, aunque Cameron haya tardado ocho años en rodar la segunda, parece lógico que mantuviesen el plan de grabar consecutivamente hasta la quinta entrega, ya en producción.

Los Simpson, Padre de familia y animación para adultos

Fotograma del capítulo de 'Los Simpson' en el que bromearon con la compra, en 1998.

Los Simpson llevan casi 30 años en pantalla, pero sigue siendo sin duda una de las marcas más potentes de Fox, y de la que más podrían aprovecharse las operaciones de merchandising de Disney. Quizás su futuro televisivo esté más en duda que nunca por el cansancio de la serie, pero una segunda película es algo que desde hace tiempo se lleva planteando. Este podría ser el momento. Las temporadas antiguas de la serie, además, pueden ser un contenido jugoso para el nuevo canal online. Al fin y al cabo, Los Simpson ya predijo la fusión entre Disney y Fox.

La serie de Matt Groening es solo una pieza en el entramado de animación para adultos de Fox, que cobija Bob's Burger y todas las franquicias de Seth MacFarlane, creador de Padre de Familia que recientemente ha dado al canal la exitosa comedia de ciencia-ficción The Orville. ¿Apostará Disney por la animación para adultos? Sería algo nuevo.

Blue Sky, animación familiar

Una de las marcas más claramente en peligro es la división de animación para toda la familia de Fox. Blue Sky, responsable de éxitos como Ice Age o Rio, no parece poder tener un hueco en una empresa que ya cuenta con las dos empresas de animación más potentes. Quizás la marca acabe siendo vendida a otra major, o simplemente desaparezca.

La televisión FOX y FX

Una de las grandes dudas es qué pasará con las series que emitía Fox. Es verdad que la cadena generalista de Rupert Murdoch ya era en gran medida deportes y noticias (que se quedan en Fox), pero su prime-time sigue plagado de entretenimiento durante dos horas. De ahí salen por ejemplo marcas reconocibles como Expediente X (que en enero lanza su undécima temporada y que siempre podría volver al cine), Prison Break, 24, Bones, Cómo conocía vuestra madre, Empire y las series de Ryan Murphy (además de series que producen para otros canales como This is Us y Modern Family, ambas del canal Disney, ABC). Todo buen material para llevarse a su streaming.

La joya de la corona, eso sí, está en el cable, en uno de los canales más prestigiosos de la televisión, FX y en el respetado ejecutivo John Landgraf, al que se le deben muchas de las grandes ficciones de la pequeña pantalla. En sus manos están éxitos como The Shield, Fargo, Louie, American Crime Story, American Horror Story, Hijos de la Anarquía y The Americans. ¿Cuadra esto con la marca Disney? El acuerdo también incluye el canal National Geographic, cada vez más interesado en la ficción propia.

La dominación del streaming y Hulu

Uno de los movimientos más importantes de esta compra, incluso si a veces pasa desapercibido, es el nuevo dominio de Disney sobre uno de sus competidoras más importantes en el streaming. A partir de la adquisición de Fox, Disney es propietaria del 60% de la plataforma Hulu (Fox tenía un 30%), responsable de series como The Handmaid's Tale. ¿Utilizará esta plataforma asentada para ampliar su negocio y hacerlo internacional, para distribuir contenido concreto como el más adulto o simplemente la borrará del mapa? A esto hay que sumar las acciones de la británica Sky, que recientemente ha llegado a España. Disney ya había anunciado en 2019 lanzará una plataforma de contenido propio con la que competir contra Netflix. Allí pondrá toda la carne en el asador.

Otras marcas insignia: La jungla, Solo en casa, Independence Day...

La nueva plataforma bako demanda de Disney podrá echar mano ahora del muy nutrido archivo de Fox. De marcas como La jungla de cristal, Solo en casa, Noche en el museo, Independence Day e incluso la trilogía original de Star Wars, de la que Disney podrá aprovechar para ediciones especiales y relanzamientos cinematográficos. Solo en 2017, Fox ha estrenado 13 películas. Con la historia de Fox y Disney reunida, el contenido puede ser imbatible.

Poco a poco cualquier rescoldo del mundo del entretenimiento será propiedad de Disney. Así, la dominación de la cartelera global está por llegar, con las consecuencias que eso puede tener para las salas y competencia. Bob Iger sigue su campaña de dominación mundial. Por eso algunos ya se aventuraban a hablar de incluso su posible campaña presidencial para 2020, algo ahora imposible dado que con el acuerdo se mantendrá como consejero delegado hasta 2012.