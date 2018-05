Las series que vienen: historias humanas, comedias y regresos del pasado

La temporada televisiva 2017-2018 está a punto de terminar y las grandes cadenas en abierto de Estados Unidos ya piensan en el nuevo curso. A lo largo de la semana pasada, los principales canales han presentado a los anunciantes (y de paso, al resto del mundo) la parrilla por la que apostarán a partir de otoño: la cosecha de series 2018-2019.

Aunque la relevancia de las cadenas en abierto ya no es la de hace años, con la televisión en streaming llevando la voz cantante en lo que se refiere a la ficción, el adelanto de la nueva temporada sirve para detectar tendencias televisivas. Si el año pasado todavía llegaron varias series protagonizadas por superhéroes, este año esa moda ha frenado y no hay novedades al respecto. Tampoco han cuajado las series de temática militar que el año pasado florecieron y de las que solo se mantendrá en el nuevo curso SEAL Team. Los que sí siguen muy presentes son los regresos del pasado y versiones de clásicos televisivos. Así es la televisión que viene:

- El regreso de las sitcoms clásicas. El éxito de la vuelta de Roseanne y de Will y Grace ha hecho florecer las nuevas apuestas por comedias de corte clásico, grabadas en decorados y con público en directo. Este año se han encargado el doble de series de este tipo que el curso pasado. Entre ellas, destaca Last Man Standing, protagonizada por Tim Allen: cancelada el año pasado por ABC, ha sido resucitada por Fox. Otras novedades serán Happy Together, en la que una joven pareja de recién casados tendrá que convivir con una estrella del pop, o The Neighborhood, la historia de una familia cuya amabilidad extrema contrasta con la forma de ser de los vecinos de su nuevo barrio de Los Ángeles.

Tráiler de la vuelta de 'Last Man Standing'.

- Resurrecciones y nuevas versiones. Desde hace unos años es una de las tendencias más fuertes y que no parece dispuesta a marcharse todavía. Recurrir a un título ya conocido para adaptarlo a los nuevos tiempos o producir una continuación es un recurso al que pocos pueden resistirse en un mundo con tanta competencia por llamar la atención del espectador. Este año hay una nueva versión de Magnum P.I., aunque con un protagonista de origen latino y sin el icónico bigote de Tom Selleck. También retorna Embrujadas con un nuevo trío de hermanas, de apellido Prutt, pero también con poderes que descubren tras la repentina muerte de su madre. Desde España viaja a Estados Unidos Gran Hotel, que abandona los principios del siglo XX y el norte de la península Ibérica para situarse en el Miami actual. Y también vuelve Murphy Brown con su misma protagonista, Candice Bergen, para mostrar la Redacción de un informativo televisivo en los tiempos de Trump.

Avance del regreso de 'Murphy Brown'.

- Dramas con historias humanas. El éxito de This Is Us el año pasado y de The Good Doctor este ha hecho que las cadenas este año hayan apostado por historias de corte sentimental y dramático. En The Village, los residentes de un edificio de apartamentos en el barrio neoyorquino de Brooklyn crean fuertes lazos de amistad entre ellos, con tramas que incluyen desde la vida de una madre soltera a la de un veterano de guerra o la de una mujer que lucha por el futuro de su hijo mientras lidia con los servicios de inmigración. A Million Little Things pone el foco en un grupo de amigos cuya vida cambia cuando uno de ellos muere de forma repentina, lo que les hará valorar más su amistad. Y en The Red Line, la vida de tres familias se entrecruza tras la muerte de un doctor negro por el disparo accidental de un policía blanco.

Tráiler de la serie 'A Million Little Things'.

- Los de siempre: policías, médicos, abogados. No puede faltar una buena ración de series centradas en las profesiones que más pueblan la ficción televisiva. Con The Rookie, Nathan Fillion vuelve a un papel protagonista tras Castle y lo hace para meterse en la piel de un policía novato en Los Ángeles. Con FBI, Dick Wolf, creador de las franquicias Ley y orden y Chicago, expande su reino televisivo para seguir el trabajo en las oficinas del FBI en Nueva York. Dentro de un hospital transcurre New Amsterdam, drama médico inspirado en el Bellevue, el hospital público más antiguo de Estados Unidos, y la lucha de su nuevo director médico por que recupere el brillo del pasado. Proven Innocent, se centra en un equipo de abogados cuya tarea es investigar casos de condenados por delitos de los que supuestamente son inocentes. Y Marcia Clark, fiscal del caso O.J. Simpson, ha producido The Fix, un drama legal inspirado parcialmente en su vida, protagonizado por una fiscal cuya carrera da un vuelco cuando fracasa en un juicio contra un actor famoso.