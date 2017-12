David Boreanaz, 20 años encadenando éxitos televisivos

SEAL Team, centrada en los soldados de élite de la Marina de los Estados Unidos y que Fox emite los miércoles (22.20), se aseguró pronto su permanencia a lo largo de toda la temporada televisiva con 22 episodios centrados en la vida y las operaciones militares de este grupo de fuerzas de asalto. La razón de su éxito puede estar en los tambores de guerra que resuenan a diario en la era Trump. Pero la verdadera arma secreta es su protagonista, David Boreanaz (1969, Búfalo, Nueva York).

Tras siete años en Buffy, cazavampiros, se convirtió en parte de la cultura popular y logró mantenerse en la piel del mismo personaje otras cinco temporadas con Angel. Desde entonces ha seguido sin descanso al pasar otros 12 años dando vida al agente especial Seeley Booth de Bones y ya suma 20 años consecutivos enlazando éxitos en la televisión. No hay tregua para este intérprete de 48 años que ahora lidera el equipo de SEAL Team. “Es una serie muy importante para mí”, asegura recordando el pasado militar de su padre y otros parientes cercanos que pasaron por la guerra de Vietnam o la de Corea. “Porque son dos series en una. Hablamos del héroe pero también de lo difícil que es para Jason y para sus compañeros su vuelta a la vida cotidiana”, explica a EL PAÍS sobre su personaje.

Inicialmente dijo no. No tenía nada que ver con su papel, creado por el guionista Benjamín Cavell. “Me intrigaba su vocación, su empatía, su sentido del deber con su país y la incomprensión a la hora de integrarse en la sociedad”, detalla. Aún así, dijo que no. Acostumbrado a rodar en Los Ángeles, la idea de alistarse en una producción en Luisiana no le hizo ilusión y el papel fue inicialmente para Jim Caviezel (Person of Interest). “Pero tuvieron problemas —dice sin ahondar— y me volvieron a llamar. Una semana más tarde estaba vestido de faena y rodando el piloto en California”.

Con las prisas se saltó el entrenamiento militar, pero este aficionado al hockey sobre hielo dice que está en forma. “Llego a las 100 flexiones de las 300 del entrenamiento”, fanfarronea. Boreanaz se jacta de hacer gran parte de sus escenas de acción, aunque las sorpresas han sido continuas. Durante el rodaje del capítulo piloto siguió las recomendaciones del equipo de soldados que forman parte de la serie y dejó que su doble saltara al agua por él. Pero una vez en el mar, vio cómo la lancha que le tenía que rescatar pasaba de largo y mientras intentaba mantener el tipo para las cámaras, también comenzó a pedir ayuda hundiéndose con todo el equipo. “No creo que ningún SEAL pida ayuda pero vi pasar la muerte a mi lado”, recuerda.

El humor mantiene su cordura en una serie que no quiere ser “la operación militar de la semana”, sino una mirada a la vida de estos soldados, “un Urgencias en el ejército”, afirma. Una serie en la que siente el peso no solo de sus familiares en el ejército sino de los soldados que le acompañan, 41 veteranos en total, algunos parte del grupo de élite que capturó a Bin Laden o que liberó al Capitán Phillips. “Bones fue un viaje maravilloso del que me siento muy orgulloso pero esta es una nueva aventura, espero estar a la altura”, admite emocionado. “En el campo de batalla no hay margen de error pero es cuando vuelven a casa cuando sufren las consecuencias”, añade. ¿Su mayor sorpresa? “El apego de los soldados a los perros que trabajan con ellos”, concluye abrazando a Ditta, el can adiestrado con el que lleva rodando desde el comienzo de la serie.

SEAL Team no es la única serie bélica que ha arrancado esta temporada. Su llegada coincide con el comienzo de otros episódicos como The Brave o Valor. Este último cuenta con la española Christina Ochoa al frente de un cuerpo de élite de pilotos en misión de rescate. La serie es más crítica con el sistema aunque igual de violenta que la también bélica The Brave (estreno en AXN el 22 de enero), cuyo reclamo publicitario asegura que "donde no hay salida, ellos entran". Series que recuerdan los anuncios del ejército en la televisión estadounidense. Boreanaz no esconde el apoyo con el que cuenta SEAL Team tanto entre los veteranos como entre los militares en activo. Pero no quiere ser un manifiesto político. "Esto no es un debate sobre el derecho a llevar armas. Sin personaje o conflicto no tendríamos historia. Y sin historia no tendríamos una serie con éxito", resume.