Cinco series que no te puedes perder en diciembre

- Vikingos

Las cosas han cambiado mucho para los protagonistas de Vikingos. Ya en su quinta temporada, la serie creada por Michael Hirst (Los Tudor) ha vivido en sus tramas guerras, traiciones, alianzas, conquistas, viajes... y muertes, como la que sacudió la entrega pasada. Ahora los protagonistas de la serie deben buscar relevo para el trono vikingo, una responsabilidad que no es fácil de asumir y que podría suponer una guerra civil. Para la nueva tanda de capítulos (20 en total que se emitirán en dos mitades) el reparto de la serie suma al actor Jonathan Rhys-Meyers, que da vida a un obispo guerrero.

¿Por qué no te la puedes perder? Aunque quizá no haga el ruido de otras series, es una de esas ficciones en las que tanto crítica como público están de acuerdo en su calidad. Para quienes han llegado hasta aquí, es obvio por qué deben seguir: habrá que ver cómo continúa la cosa. Para el resto, esta puede ser una buena excusa para adentrarse en el mundo de estos vikingos que mezclan realidad histórica y leyendas.

¿Dónde y cuándo verla? La quinta temporada arranca el miércoles 6 de diciembre (22.30) con doble episodio de estreno en TNT.

- The Crown

Fue una de las series revelación de 2016, e incluso se coronó como mejor drama y mejor actriz protagonista en los Globos de Oro. La segunda temporada de esta ficción que sigue la vida de la reina Isabel II de Inglaterra arranca con los soldados de las Fuerzas Armadas de su majestad librando la Guerra de Sinaí en Egipto (1956) para adentrarse en los sesenta y terminar con la caída de su tercer primer ministro, Harold Macmillan (1963). En lo personal, la relación entre Isabel y Felipe sufrirá altibajos (más bajos que altos). Claire Foy y Matt Smith vuelven a ser los protagonistas de esta serie, que cambiará sus actores principales para la tercera temporada, donde Olivia Colman tomará el relevo como la reina Isabel II.

¿Por qué no te la puedes perder? Es una de las producciones más lujosas y fastuosas del momento. Es una de las series más caras de la historia, y eso se nota. Además del interés de indagar en los asuntos personales de la monarquía británica, The Crown consigue explicar de forma muy didáctica y amena acontecimientos de la historia reciente como pocas series lo logran. Además de dos actores protagonistas de reconocida solvencia, esta temporada cuenta con el aliciente de sumar a Michael C. Hall (Dexter, A dos metros bajo tierra) dando vida a John F. Kennedy.

¿Dónde y cuándo verla? Netflix estrena los 10 capítulos de su segunda temporada el 8 de diciembre.

- Manhunt: Unabomber

Entre 1978 y 1995, Theodore Kaczynski envió 16 bombas a diferentes objetivos, entre los que se incluyeron universidades y aerolíneas. Acabó con la vida de tres personas e hirió a otras 23. El agente del FBI Jim Fitzgerald, experto en perfiles criminalísticos, tendrá que ayudar a desvelar la identidad del Unabomber, sobrenombre con el que se le conoció. Un Manifiesto escrito por el terrorista será clave para ahondar en su perturbada mente a partir del lenguaje y las expresiones que utiliza. El actor Sam Worthington (Avatar) da vida al agente del FBI y Paul Bettany (Una mente maravillosa), a Kaczynski.

¿Por qué no te la puedes perder? Narrada en dos tiempos, el de la persecución del terrorista y el del posterior interrogatorio años después de haber dado con él, la serie logra enganchar al espectador con una trama basada en hechos reales que mantiene la tensión. Los dos actores principales, sobre todo Bettany, resuelven con nota la complicada tarea en su primera incursión como protagonistas en la televisión.

¿Dónde y cuándo verla? Aunque está producida por Discovery Channel, en España será Netflix quien estrene el 12 de diciembre sus ocho capítulos.

- Algo en que creer

Johannes (Lars Mikkelsen) es un pastor de la Iglesia de Dinamarca perteneciente a una larga tradición de religiosos con más de 250 años de historia. A pesar de tener una personalidad arrolladora, su alma torturada a veces le hunde en profundas depresiones, momentos en los que se aleja de su familia y se abandona a la bebida y las mujeres. Pese a todo, es un referente moral absoluto para su familia. Su esposa es su principal apoyo y le ha defendido durante años, hasta que Johannes cruza la línea roja. El hijo mayor de ambos es la gran decepción de su padre. Llamado a ser su sucesor, abandonó los estudios de teología y busca su propio camino. El hijo pequeño, devoto y más afín a su padre, sigue la tradición familiar y se alista en el ejército como capellán militar.

¿Por qué no te la puedes perder? Sobre todo, por la firma que lleva detrás. Algo en que creer es la nueva serie de Adam Price, creador de la aclamada Borgen. Ahora se adentra en el realismo mágico escandinavo, como describen el género en el que se encuadra esta serie danesa que se adentra en la fe y la familia, en el bien y el mal.

¿Dónde y cuándo verla? Movistar Series la estrena el miércoles 13 de diciembre (21.30).

Tráiler de 'Algo en que creer' en versión original danesa con subtítulos en inglés.

- Black Mirror

Cada estreno de nuevos capítulos de Black Mirror se convierte en todo un acontecimiento. Esta serie antológica está compuesta por episodios independientes entre sí pero unidos por temáticas que tienen en el centro el uso muchas veces perverso de la tecnología. Distopías en su mayor parte terroríficas que invitan a reflexionar sobre la sociedad actual. Los nuevos capítulos afrontan géneros diferentes, desde la ciencia ficción retro hasta la comedia romántica pasando por el nordic noir.

¿Por qué no te la puedes perder? Charlie Brooker, creador de la serie, se mantiene al frente del guion de la cuarta temporada, lo que asegura que su particular punto de vista y estilo seguirá presente, con los característicos giros finales en cada historia. Además, directores como Jodie Foster, Toby Haynes, John Hillcoat o David Slade se encargan de las nuevas entregas, añadiendo cada uno su toque distintivo.

¿Dónde y cuándo verla? Sabemos dónde: en Netflix. Pero todavía no se ha confirmado cuándo. La plataforma aún no ha anunciado la fecha de estreno, aunque sí se sabe que será este diciembre.