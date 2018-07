Shonda Rhimes, la reina del placer culpable

Es una de las mujeres más poderosas de la televisión estadounidense. Sus historias arrastran a millones de espectadores. Su fórmula incluye tintes melodramáticos, personajes femeninos protagonistas fuertes y giros de guion marca de la casa, todo con un objetivo común: que el público no se aburra. Shonda Rhimes es mujer y negra, una rara avis en un mundo dominado por hombres blancos. No se corta en llamar a las cosas por su nombre. Y si se enfada con un actor, la vida de su personaje corre serio peligro. Ella tiene el mando de la tele.

- Orígenes

'Princesa por sorpresa 2'.

Shonda Lynn Rhimes nació en Chicago en 1970 y es la pequeña de seis hermanos. Entre sus primeros pasos se encuentran el guion de la película Crossroads: hasta el final (2002), con la que la cantante Britney Spears debutó como actriz en el cine y que fue vapuleada por la crítica. Tampoco tuvo mucha suerte con su primer piloto televisivo sobre unas jóvenes corresponsales de guerra y que ABC rechazó en 2003. Con la productora Debra Martin Chase —otra mujer afroamericana— trabajó en Princesa por sorpresa 2 (2004). Y en marzo de 2005 vio la luz la serie que cambiaría su carrera.

- Grandes éxitos

Hablar de Shonda Rhimes es hablar de Anatomía de Grey. La historia de los médicos del hospital Grey Sloan Memorial Hospital de Seattle ya va camino de su 15ª temporada convertida ya en la ficción de horario de máxima audiencia más longeva que ha tenido la cadena estadounidense ABC. A pesar del tiempo, la historia que tiene a Meredith Grey (la actriz Ellen Pompeo) en su centro se mantiene como una de las producciones televisivas más seguidas en Estados Unidos. Entre 2007 y 2013 convivió con Sin cita previa, derivada de la anterior y también creada por Rhimes. En 2012 arrancó Scandal, protagonizada por Kerry Washington como Oliva Pope, una abogada y amante del presidente de Estados Unidos que se dedica a tapar los asuntos turbios de sus clientes. Además de sus creaciones, la firma de Rhimes como productora ejecutiva está en otras ficciones, desde Cómo defender a un asesino hasta The Catch o Estación 19, unas con más éxito que otras, a través de su productora Shondaland.

Ellen Pompeo en 'Anatomía de Grey'.

- Qué tiene entre manos

De su lista de producciones, la cadena ABC emitirá en la temporada 2018-2019 nuevas entregas de Anatomía de Grey, Cómo defender a un asesino, el drama legal For the People y Estación 19, spin off de Anatomía (Scandal terminó el curso pasado). Pero ahora Rhimes ya tiene la mirada puesta en Netflix. El pasado verano, la productora y guionista firmó un contrato de cuatro años por unos 100 millones de dólares con la plataforma online para crear series para ellos. Su primer proyecto ya está en marcha. Su productora se ha hecho con los derechos de un artículo de la revista New York Magazine sobre la historia real de Anna Delvey, una estafadora que engañó a la alta sociedad de Nueva York haciéndose pasar por una rica heredera alemana. En Netflix podrá dar rienda suelta a su particular estilo, que logra dejar a los espectadores pegados a la pantalla a la espera del siguiente giro inesperado de guion.

- Qué dicen de ella

Quienes han trabajado con ella la describen como pasional y decidida. La actriz Sandra Oh, que estuvo en Anatomía de Grey durante 10 temporadas, asegura que "está conectada a su propia voz, que nace de las entrañas. Es una guionista buenísima". Kerry Washington, protagonista de Scandal, solo tiene buenas palabras para ella. En un encuentro con la prensa, la actriz explicaba por qué a Rhimes le no gusta usar la palabra "diversidad" en referencia a los repartos de sus series. "Ella habla de abandonar la palabra 'diversidad' y reemplazarla por 'normalización".

Entre sus referentes televisivos suele citar al guionista Norman Lear y series como Buffy, cazavampiros, Felicity y 24. Quizá la descripción de Rhimes que más repercusión tuvo fue la que hizo una columnista de The New York Times, Alessandra Stanley, en 2014, que definió a la guionista como "una mujer negra enfadada" en una crítica de Cómo defender a un asesino. "Es un comentario bochornoso", dijo la creadora a EL PAÍS.