La nueva versión de la bruja Sabrina de Netflix ya tiene reparto

La nueva versión que prepara Netflix de las aventuras de la bruja Sabrina ya está empezando a tomar forma. El personaje de los cómics de Archie ya contó con una adaptación televisiva en forma de comedia adolescente en los años noventa, Sabrina, cosas de bruja. Pero la versión que quiere traer a la vida ahora la plataforma online parece que será bastante diferente. Cuando se anunció el encargo de dos temporadas de 10 capítulos cada una, sus creadores la describieron como una serie más cercana a El exorcista o La semilla del diablo que a la serie que protagonizó Melissa Joan Hart. Así, aunque seguirá estando protagonizada por una joven medio humana y medio bruja que trata de entender el mundo sobrenatural mientras se abre paso a la madurez viviendo con sus dos tías, en este caso el esoterismo y las fuerzas del mal tendrán mayor protagonismo.

'Sabrina, cosa de brujas'.

Esta nueva ficción, cuyo rodaje arranca en marzo y tiene previsto su estreno para este mismo 2018, ya ha fichado a su reparto principal. Para el papel de la joven Sabrina contará con Kiernan Shipka, la joven que dio vida en Mad Men a Sally Draper. Las dos tías Hilda y Zelda Spellman también tienen ya rostro. Hilda correrá a cargo de la actriz británica Lucy Davis, conocida por su trabajo en la The Office británica y por sus papeles en Wonder Woman o Zombies Party. En cuanto a Zelda, estará interpretada por la australiana Miranda Otto, conocida por ser Eowyn en El señor de los anillos y que ha participado en series como Homeland o 24: Legacy. Además, Jaz Sinclair (The Vampire Diaries) será la mejor amiga de Sabrina; el británico Richard Coyle interpretará al líder de la Iglesia de la Noche y director de la Academia de las Artes Isotéricas; Michelle Gómez (conocida como Missy en Doctor Who) será Mada Satan, escondida como la profesora favorita de la bruja, y Chance Perdomo dará vida al primo hechicero de la protagonista. No faltará tampoco el hablador gato negro Salem.

El guionista del cómic y máximo director creativo del mundo Archie, Roberto Aguirre-Sacasa (Glee), será también el encargado de esta adaptación televisiva junto al mismo equipo con el que puso en marcha la serie Riverdale, el productor Greg Berlanti y el director Toland Krieger. El personaje de Sabrina nació como un spin off de los populares cómics de Archie en 1962. En 1971 logró su propia serie animada, a la que siguieron hasta cuatro adaptaciones más (la última en 2012), si bien su fama global llegó en 1996 con la serie de acción real. Pero para esta versión televisiva de Netflix, sus responsables mantendrán a la bruja adolescente en los años sesenta, tomando como referencia el cómic de terror Chilling Adventures of Sabrina (con solo seis ejemplares publicados desde 2014), traducido en España como Las escalofriantes aventuras de Sabrina y que el 21 de marzo se lanzará en España, como derivado oscuro de El más allá con Archie, donde Riverdale era conquistado por zombis.