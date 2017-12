6

Las series de superhéroes DC producidad por Greg Berlanti para DC pueden tener los trajes más ridículos, algunas tramas románticas de lo más pegajosa e incluso villanos de opereta, pero es difícil hacer un universo de cómic tan consistente, divertido y con personajes tan carismáticos como este. Casi podríamos verles a todos cenando sin mover ni un muscúlo y disfrutaríamos igual. La guinda en la tarta llega cuando 'Supergirl', 'The Flash', 'Arrow' y la muy loca 'Legends of Tomorrow' (que se atreve a pasar de hablar de feminismo con Helena de Troya a hacer un capítulo vampírico de serie B) se acaban montando una fiesta con forma de crossover a cuatro bandas. Y lloramos y reímos, porque simplemente amamos a este grupo. Las series del Arrowverso no son perfectas, a veces fallan estrepitosamente, sí. Aun así, bajo la falta de pretensiones esconden mensajes importantísimos sobre feminismo, igualdad (de orientación sexual, raza, género...), amistad e incluso duros alegatos contra Trump, los muros y el decir 'no' a refugiados. Porque al final nos ayudan a entender que todo saldrá bien, pase lo que pase. Todo entre capas y licra, eso sí.