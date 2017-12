20

The Good Fight

El spin off de The Good Wife fue una de las primeras series en aprovechar el cambio en la presidencia de Estados Unidos en sus tramas. Este drama legal respira el tono y estilo de su serie madre, con un buen puñado de personajes heredados de allí, pero con un nuevo entorno (un bufete afroamericano) y una nueva situación política que aprovechan para dar actualidad a sus tramas. No tendremos a Alicia Florrick, pero sí a Diane Lockhart, y con eso nos vale y nos sobra. Dónde verla: Movistar +