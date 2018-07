Neil Gaiman, cuentacuentos también en la televisión

Neil Gaiman es un cuentacuentos del siglo XXI. No hay medio que se le escape para expandir su imaginación: libros, cómics, películas, radioteatro, realidad virtual, series o sus cuentas de redes sociales. En lo que más incide en los últimos años es en la televisión. Siempre ha tenido relación con ella, ya sea como guionista en ficciones como Doctor Who o Babylon 5, apareciendo como él mismo en Los Simpson o The Big Bang Theory o como productor y guionista de sus propias historias. Así creó la miniserie Neverwhere en 1996 (que luego adaptó a novela) y en los dos últimos años está inmerso en la producción de American Gods, cuya segunda temporada comenzó a grabarse a finales de abril y la adaptación de otra novela suya, Buenos presagios (Good Omens en inglés), cuyo rodaje se ha llevado a cabo en los últimos meses en Londres y en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Ambas las estrenará Amazon Prime Video en 2019 a nivel mundial.

ampliar foto Neil Gaiman, en la Comic-Con de 2018. Rebecca Cabage AP

"Buenos presagios va muy bien", contó Gaiman a EL PAÍS el pasado diciembre en conversación telefónica por la presentación de su libro Mitos nórdicos (Ediciones Destino) justo cuando comenzó el rodaje. La adaptación de la novela que escribió y publicó en 1990 junto a Terry Pratchett (autor de la saga Mundodisco) es una comedia en seis episodios que cuenta la relación entre un demonio y un ángel (David Tennant y Michael Sheen) que tratan de evitar la llegada del Apocalipsis cuidando de un niño que es el supuesto nuevo anticristo. El reparto se completa con nombres como Mireille Enos, Mark Gatiss, Jon Hamm (el protagonista de Mad Men será el arcángel Gabriel), David Morrissey y Frances McDormand, que pondrá su voz a Dios.

"Es una serie enorme, lo más grande que BBC y Amazon han hecho juntos nunca. Esta misma mañana estábamos quemando una librería, todo lleno de camiones de bomberos, y el demonio interpretado por David Tennant metiéndose entre las llamas. Cada día que pasa sigo sin creerme que me permitan hacer esto", comenta el escritor, que en la serie ejerce por primera vez en su carrera de showrunner. "Cuando dije que quería serlo para asegurarme de que se iba a hacer la serie que tenía en mi cabeza, no era consciente de que me iba a tener que levantar a las cinco de la mañana tanto. Porque cuando eres un escritor, sabes lo que no es tener que levantarte a las cinco de la mañana. Tengo mucha suerte de ser el showrunner para una serie que he escrito, puedo conducirla hacia un posible éxito, espero", cuenta. La serie está dirigida por el veterano Douglas Mackinnon (Doctor Who, Outlander, Sherlock, Line of Duty...).

¿Qué hubiese pensado Pratchett, que falleció en 2015, de la serie? "Creo que estaría contento, es difícil de decir. Espero que le hubiesen gustado los guiones, y creo que le habría encantado el reparto, siempre fue un gran fan de David Tennant [actor que encarnó al Doctor de Doctor Who durante cuatro temporadas]. No puedo decirlo. Lo que he hecho es poner su sombrero [uno de ala ancha que el escritor llevaba siempre] en la tienda de libros que sale en la serie [como homenaje]", contesta Gaiman. El escritor está tan sumergido como productor de series que tuvo que rechazar escribir algún guion más para Doctor Who. "Chris Chibnall [nuevo productor de la serie] no me lo ha pedido. Steven Moffat [el anterior, creador también de las serie de Sherlock] estuvo preguntándome en los últimos años que volviera, y me encantaría, pero me fue imposible porque estaba escribiendo Buenos presagios y la iba a producir. No tenía el tiempo libre para escribir para Doctor Who".

Gaiman también produce American Gods, adaptación de la novela que publicó en 2001 y que narra el enfrentamiento entre viejos dioses con nuevos (Internet, los medios de comunicación...) en la lucha por una nueva América. La temática de la novela sigue vigente. "Lo más extraño con American Gods es que ahora es mucho más relevante que entonces. Es muy raro, no debería de ser así. Debería de ser un libro de 20 años de edad, pero habla de inmigración, habla sobre lo que es EE UU, habla sobre la forma en la que las tribus americanas se definen" explica el novelista.

Pero no es una serie con una historia fluida. Entre su primera y segunda entrega (en la que participa el director español Paco Cabezas) hubo una crisis con la salida de sus creadores y productores, Bryan Fuller (Hannibal, Criando malvas) y Michael Green (Heroes), que fueron sustituidos por Jesse Alexander (Alias, Star Trek Discovery). "El presupuesto de American Gods es enorme, a mi parecer es como de una gran película de Hollywood. Nos pidieron diez episodios y [los productores salientes] pensaron que no podían hacerlo, así que tenemos un nuevo showrunner que lo está recomponiendo todo y espero poder compaginarlo a la vez que llevo Buenos presagios, lo que es bastante difícil". De momento, lo está consiguiendo. Incluso una serie que cuenta como protagonista un personaje creado por él en los cómics de The Sandman, Lucifer, ha encontrado una nueva vida en Netflix tras ser cancelada en Fox.