Neil Gaiman pasea al lector entre los dioses vikingos

Esta es una historia de aventuras, magia, dioses y gigantes. De grandes logros, pero también de traiciones y muchos engaños. Y a la vez, de un escritor que se ha reconvertido en bardo para contar los cuentos que a él le gustan y tratar de fomentar la pasión por los libros, el cine, los cómics y las series. Y al que poco le importa que sea cambiando la forma de contarlo siempre que encienda una llama en el lector. Neil Gaiman (Portchester, 1960) acaba de publicar en España Mitos nórdicos (Ediciones Destino), una reescritura de algunas de las historias de los dioses de los vikingos y de los germanos. No se inventa nada nuevo, pero trata de acercar estos mitos al lector de la misma forma que él los descubrió a través del personaje de Thor de los cómics de Marvel. Entreteniendo y sin grandes pretensiones.

"Lo que quería era un libro que hiciera a la gente querer leer otras cosas sobre el tema. Lo más complicado ha sido encontrar una voz propia para contar esto. Quería que fuera lo más preciso y que se sintiera como cuando se cuenta una historia alrededor de un fuego", apunta Gaiman en conversación telefónica con EL PAÍS. El libro es una selección de 15 mitos que Gaiman ha tratado de hilvanar para que, precisamente, no parezcan historias sueltas, y para que el final, donde se narra el apocalipsis de los dioses nórdicos, el Ragnarok, tuviera sentido. "De los dioses nórdicos me gusta su simplicidad, me gusta el hecho de que son dioses que no son más sabios que nosotros", comenta.

Gaiman ya conocía gran parte de los mitos nórdicos antes de que la editorial británica Norton le propusiera el proyecto. Personajes como Odín o Thor han aparecido en libros y cómics suyos como American Gods (ahora también una serie de Amazon) o The Sandman. "De inicio rechacé la propuesta, porque quería estar seguro de saber cómo lo iba a afrontar. Tardé tres años encontrar la forma de hacerlo y otros cuatro en escribir las historias". Al principio contó con la ayuda de una amiga que se leyó cada ensayo y libro de no ficción sobre estos mitos que pudo encontrar para que le hiciera una primera criba que se quedó en un centenar de historias. Gaiman descartó algunas por repetitivas, otras por demasiado oscuras. "Hay una historia que cuenta que en Upsala, en Suecia, había una ceremonia que dura nueve días. En el primer día colgaba a un perro, en el segundo a una oveja, en el tercero a una vaca y en el último, a un ser humano. Eso me parecía muy oscuro. ¿Ocurrió? No lo sé. No sabemos en qué forma se les rendían culto a Odín, Thor y los demás".

Así es la serie de 'American Gods', basada en el libro de Neil Gaiman. En la imagen, Ian McShane como Odín.

"Lo que he aprendido escribiendo este libro es lo increíblemente bien construidas que están estas historias. Son divertidas y poderosas. Cuando escribí la peculiar boda de Thor, en la que se viste de la diosa Freya... es un absoluto placer leerle eso a un público", cuenta el escritor. "Imagino ahora cómo hace tantos años debió ser la vida de un bardo o un poeta, entrando en un pequeño poblado en el que no habías estado y a cambio de tu cena y una cama para la noche, contarles poemas o canciones sobre Odín, Thor o Loki". "Los nórdicos no ponían sobre el papel sus historias, se escribieron 200 años después de que Islandia cayera bajo el manto de la cristiandad. Incluso entonces se escribieron de forma poética para que la gente las entendiera". Gaiman tiene también su particular Valhalla, el edén al que van los guerreros nórdicos muertos en combate: "Si caigo en batalla, flameado por dragones, me gustaría que las valquirias agarraran mi alma y la llevaran a una librería. Me gustaría leer, tener el tiempo suficiente para hacerlo y una silla confortable".

Primera aparición de Thor en un cómic de Marvel.

El escritor inglés se introdujo en el mundo nórdico de niño con el cómic de Thor que Jack Kirby creó para Marvel a principios de los sesenta. "Descubrí al poderoso Thor en Fantastic, una editora inglesa, y luego me hice con un libro escrito por Roger Lancelyn Green, que era un libro de mitología para niños. Me fascinó. Y era diferente a lo que me encantaba de los cómics, donde amaba a Thor porque era inteligente, con un alma bondadosa, y con pelo largo rubio. Con Lancely me encontré con un tipo totalmente diferente, con barba pelirroja. Lo único que tenían en común era el martillo. Pero, de alguna forma, tenía más sentido", dice el autor. Pero esa diferencia, que también se amplía ahora en las películas de Marvel/Disney Los Vengadores y Thor, que Gaiman confiesa que adora y disfruta como un niño, es lo que al escritor le encanta. "Nadie quiere restar importancia a lo que Kirby creó y cómo llegó a ello. Lo que hizo con Marvel con los dioses nórdicos es brillante. Los escritores que vinieron después y que crearon los diálogos en los cómics, incluido Stan Lee, siguieron la increíble visión de Kirby", remata. Y vuelve a insistir en lo que es importante para él: "Esos cómics encendieron una llama. No importa que Loki sea hermano de Thor en vez de Odín. No hay una manera errónea de encontrar algo que amas".

En Inglaterra y Estados Unidos, Mitos nórdicos entró de forma fulminante en la lista de los libros más vendidos (ha vendido 400.000 ejemplares en todo el mundo, según el grupo Planeta). Gaiman lo achaca, entre otras cosas, a la vigencia del Ragnarok en unos tiempos en los que se ha consumado el Brexit y Donald Trump ha llegado a la Casa Blanca. "Parece que vivimos una fase muy temprana de un Ragnarok. En esos dos países los lectores han considerado que el libro era relevante. La gente no lee el libro para encontrar el tipo de confort que puedas encontrar en la Blblia, creo que la gente se sumerge en él para entender cómo se siente un escenario apocalíptico. Y espero que lo que hayan sacado de esto es la esperanza, un sentimiento de que incluso después de todo, todavía hay esperanza". Como ocurre con ese Ragnarok con el que el bardo inglés finaliza su libro.