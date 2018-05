‘Los tiempos de Héctor’, de Cannes a tu pantalla

Lo que comenzó como su proyecto de tesis para Ariel Gutiérrez se convirtió en el único filme mexicano participante en la categoría de Cinéfondation de la edición 71 del Festival de Cannes 2018, donde el joven realizador se disputa entre 16 participantes de diversas partes del mundo el premio al mejor cortometraje. "Presentarse en un certamen tan prestigioso es un gran honor y es un gran reconocimiento para toda la gente que estuvo involucrada en el filme”, dijo Gutiérrez desde la Costa Azul para El Espectador y FilminLatino.

Los tiempos de Héctor (México, 2017) aborda el tema del suicidio asistido a través del dilema ético y moral por el que transita Héctor, un asesino a sueldo que ofrece el servicio a domicilio para sus clientes que buscan terminar con su vida. “Más allá de querer hacer algo político o de denuncia, mi intención era tocar un tema que me parece muy importante, porque considero que es uno de los grandes padecimientos de la modernidad; el cansancio vital, de la gente que argumenta cansarse de la vida y que está harta del ritmo con el que vivimos día a día".

La historia se sitúa en la Ciudad de México, país que desde el 2008 aprobó una ley que permite a los enfermos terminales solicitar legalmente la eutanasia pasiva dejando a un lado los casos de las enfermedades degenerativas o a las personas que simplemente están hartos de vivir.

“Hay una cita de Buda que me llamo la atención y dice: <<aquel que pone un pie y da un salto al vacío, no le debe dar explicación a nadie>>. Me llamó la atención porque quitarse la vida es uno de los grandes tabúes aún condenados por la sociedad, y se considera uno de los crímenes más dolorosos que puede haber; aparentemente es un privilegio pero las personas que toman esa decisión ven la vida de una manera distinta", reflexiona el egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC).

Los tiempos de Héctor es protagonizado por Fermín Martínez ( La delgada línea amarilla, El infierno) y Andrea Portal (Yo soy la felicidad de este mundo, Todo el mundo tiene a alguien menos yo) y ha tenido una aceptable corrida por diversas latitudes como el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana y el Interamericano de Cine Universitario LUMIAR en Brasil.

El cortometraje se presenta este jueves 17 de mayo en el Teatro Buñuel durante el Festival de Cannes en la sección Cinéfondation — espacio dedicado a la búsqueda de nuevos talentos dentro de las escuelas de cine alrededor del mundo —, y podrá ser visto en el territorio mexicano durante 24 horas de manera simultánea a través de la plataforma FilminLatino totalmente gratis con solo registrarse.