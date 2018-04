“Si encontráramos un tesoro haríamos más películas”

El cine de aventuras es infrecuente en las producciones latinoamericanas. Después del taquillazo de 7 cajas, la película más vista de la historia de Paraguay, los directores Tana Schémbori y Juan Carlos Maneglia han vuelto a arrancar carcajadas al público local con Los buscadores, una cinta a la carrera en la que todos los personajes persiguen la "plata yvyguy", como se conoce en el país a los tesoros enterrados durante la guerra contra la Triple Alianza. Schémbori y Maneglia viajaron a Buenos Aires junto al elenco para el estreno de la película en Argentina.

De pequeños querían ser

Tana Schémbori : Flaca.



¿Cuál fue el mejor consejo que les dieron sus padres?

Juan Carlos Maneglia: No fue un consejo, pero la primera vez que le dije a mi papá que quería hacer cine, me dijo: "Mi hijo, eso es como me digas que quieres ser astronauta". Me hizo ver que lo que yo soñaba era muy raro.



En 7 cajas y Los buscadores los personajes fantasean con la plata que hay en juego. ¿Qué harían si encontraran un tesoro escondido?

Ambos: Más películas.

¿Con quién les gustaría formar pareja en una persecución en moto como la de la película?

T. S.: Con Arnold Schwarzenegger.



¿Qué música les sirve para trabajar?

J. C. M.: Escucho mucha música clásica, pero también puedo escuchar de repente reggaeton y cumbia si estoy con una película.



¿Algún sitio que les inspire?

Ambos: Paraguay y su gente.

¿En su nevera siempre hay?

T. S.: Queso y vino.

¿Cuál ha sido el mejor regalo que han recibido?

J. C. M.: Fue cuando tenía cinco años un proyector que se llamaba cine graf con el que a los seis años hice mi primera película ilustrada. Mis papás vinieron de vacaciones acá a Argentina y me lo compraron. Fue el mejor regalo de mi vida, hasta ahora lo tengo.

¿Cuál es su olor favorito?

Ambos: el jazmín paraguayo.

¿En qué lugar no viviría jamás?

T. S.: En uno en el que haya muy poca gente.

¿Cuál fue la última película que les hizo reír a carcajadas?

J. C. M.: No sé si fue la última, pero siempre vuelvo a ver y me vuelvo a reír con Esperando a la carroza. Es genial.

¿Qué película matarían por haber dirigido?

T. S.: No sé si dirigido, pero me gustaría haber estado en Mujeres al borde de un ataque de nervios, con Almodóvar.

¿Qué personaje de ficción se asemeja a ustedes?

J. C. M.: A mí Cantinflas. Yo soy muy torpe y me siento identificado.



En una fiesta de disfraces, ¿de qué se disfrazarían?

T. S. De la Mujer Maravilla.

¿Qué los deja sin dormir?

J. C. M. Cuando tengo una idea en la cabeza que me da vueltas, a veces me despierto a las tres de la mañana y empiezo a grabar lo que me nace. Lo simpático es que a veces cuando me levanto al día siguiente pienso: ¿Cómo pude grabar esto? Es horroroso.

Respecto a su trabajo, ¿de qué están más orgullosos?

T. S. De la parte actoral de las dos películas. Creo que Los buscadores tienen un punto de equilibrio demasiado lindo.

¿Tienen algún sueño recurrente?

J. C. M. A veces sueño que me siguen.

¿Para qué sirven los premios?

T. S. Para que nos vean y nos reconozcan. Es muy importante por eso, para nada más

¿Messi o Ronaldo?

Ambos: Messi.

Si pudieran tener un superpoder sería

J. C. M. El hombre invisible.

¿Qué noticia les gustaría leer en los periódicos?

T. S. Que se aprobó la ley de cine en Paraguay.

¿Cómo se imaginan el futuro de Paraguay?

J. C. M. Con gente más libre mentalmente.