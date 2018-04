Mircea Cartarescu gana el Premio Formentor 2018

"Sólo quiero desenmascarar la realidad, abrir puertas a laberintos imposibles de desentrañar y para ello escribiría aunque no quedase ni un sólo lector en el mundo", dice de sí mismo Mircea Cartarescu (Bucarest, 1956). Este gran escritor rumano fue galardonado este lunes en Buenos Aires con el Premio Formentor de las Letras 2018 en reconocimiento al conjunto de su obra, "destinada a impulsar la transformación radical de la conciencia humana", según el fallo del jurado.

"En su obra evidencia la realidad de la cartografía de la memoria, la libertad de la imaginación y la pulsión de los deseos", valoró el jurado, presidido por Basilio Baltasar y formado por Alberto Manguel, Andrés Ibáñez, Francisco Ferrer Lerín y Aline Schulman. El fallo destacó también la fuerza narrativa con la que el autor de Solenoide "ha sabido expandir los límites de la ficción".

"Enorme emoción"

"Me siento enormemente honrado por la concesión de este premio, que acepto del modo más humilde y con enorme emoción, puesto que el Formentor es uno de los premios literarios más prestigiosos", dijo Cartarescu al ser informado sobre el galardón. "Mi humildad se acentúa cuando me comparo con los brillantes escritores que me antecedieron, a quienes no solamente respeto sino que han sido mis maestros en múltiples sentidos", agregó el autor rumano más reconocido en el mundo.

Cartarescu se destacó en sus inicios como poeta con El Levante (1990), escrito en plena dictadura de Ceausescu. Tres años después dio el salto a la narrativa con Nostalgia y siguió con Lulu (1994) y la trilogía Cegador (1996-2007). En 2010 publicó el libro de relatos Las bellas extranjeras y en 2012, El ojo castaño de nuestro amor. Su última novela, Solenoide, es una novela monumental en la que resuenan ecos de Pynchon, Borges y Kafka.

Con el anuncio del premio en Buenos Aires, el Formentor confirma su fuerte vínculo con Argentina. Jorge Luis Borges fue el primer premiado y Witold Gombrowicz el último de la primera época del galardón, en los años 60. Entonces fueron distinguidos también Samuel Beckett, Juan García Hortelano, Jorge Semprún y Saul Bellow.

El director de la Biblioteca Nacional e integrante del jurado, Alberto Manguel, destacó la cercanía que genera en los lectores argentinos la obra de Cartarescu. "El trasfondo de toda su literatura la dictadura de su país en eso que él llama los años robados. Un argentino no puede leerla sin sentir esa misma relación con los años robados de nuestro país. Cartarescu recrea ese ambiente de temor obligado, de amenaza injusta, de sentir que estábamos en una sociedad donde ninguna regla era válida salvo el capricho de algunas personas. Eso se siente en las pesadillas que recrea Cartarescu y lo convierte en un escritor muy argentino", subrayó Manguel.

"Cartarescu funciona como una especie de serpiente. Al principio, leyéndolo, me generaba malestar porque no sabía a dónde me metía, pero después te fascina y te dejas llevar por los laberintos por los que te lleva", señaló Schulman. La escritora y traductora francesa recomendó el relato El ruletista para quienes quieran adentrarse en el universo literario del escritor rumano, uno de los candidatos al premio Nobel.

El premio Formentor de las Letras, dotado con 50.000 euros, reconoce la obra de grandes autores que han dedicado su vida a la literatura, como forma de resguardar su esencia y herencia cultural. El galardón será entregado durante las Conversaciones Literarias Formentor en Mallorca a finales de septiembre.

El premio reapareció en 2011, con la misma vocación universal y espíritu de sus orígenes. En esta segunda etapa sido premiados Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Javier Marías, Enrique Vila-Matas, Ricardo Piglia, Roberto Calasso.