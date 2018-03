¿Cómo es la vida en Cuba tras la muerte de Fidel Castro?

"Para mí el concepto de revolución es inviolable. Lo que quisiera saber es qué hacen ellos con el concepto de revolución", lamenta uno de los cubanos entrevistados refiriéndose a los hermanos Castro en el documental ¿En qué piensan los cubanos? El periodista Gabriel González-Andrío estrena este documental con la intención de mostrar la realidad cubana a pocos meses de la celebración de elecciones en las que se elegirá al sucesor de Raúl Castro. También coincide con el primer aniversario de la muerte de su hermano Fidel el 25 de noviembre de 2016, que estuvo en el poder desde 1959 tras haber derrocado al dictador Fulgencio Batista. "Me gusta contar historias de interés humano, con un enfoque diferente al establecido y al que nos suelen vender", explica.

Para realizarlo, el periodista se tuvo que trasladar a Cuba con su equipo en calidad de turista. "Como hace un año, contacté con la embajada cubana en España para pedir los permisos, pero solo recibí silencio administrativo. Tuve que buscar otra forma de entrar en el país", recuerda González-Andrío. Pasó alrededor de tres meses en los barrios de El Cerro y Diez de octubre, dos de las zonas más humildes de La Habana. "Quise descubrir la Cuba profunda para ver que, dentro de este país tan pobre que vive atrapado en el tiempo, hay gente que está peor incluso", sostiene.

Casas con la pintura desconchada, dos colchones individuales para una familia de cuatro, un huevo al día o leche en polvo importada desde Rusia son algunas de las situaciones a las que los protagonistas del documental deben enfrentarse diariamente. El filme, que se está presentado a distintos festivales internacionales y nacionales, toca los grandes temas que el Gobierno usa para defender su ideología: la sanidad, la educación, la seguridad, la alimentación, el embargo de Estados Unidos... Y muestra opiniones muy diversas por parte de los entrevistados, alternándolas con imágenes de archivo de discursos de los Castro y una voz en off que cuenta la realidad del país en tono irónico. El objetivo es que sea el propio espectador el que saque sus conclusiones.

Tráiler del documental '¿En qué piensan los cubanos?'.

"Al estar allí me he dado cuenta de que el cubano ha dejado de soñar, se dedica a sobrevivir. Es una nación con gran creatividad y riqueza cultural, pero vive estancada porque no se incentiva la iniciativa", apunta el director del documental. Esto lo refleja el famoso dicho cubano: "Nosotros hacemos que trabajamos y ellos hacen como que nos pagan".

Según explica González-Andrío, se percibe un ambiente de vigilancia constante porque "el cubano siempre tiene miedo de que se vaya a hacer algo contra el régimen". Además, los adultos "ya han tirado la toalla en cuanto a que haya algún cambio", la esperanza es juvenil. A un mes de la celebración de las elecciones, que parece que solo servirán para que Raúl Castro le entregue el poder a Miguel Díaz-Canel, que aboga por el continuismo, los cubanos no parecen confiar en que haya un cambio real. "¿Qué le diría al presidente? Que nos diera un poquito más de libertad porque estamos un poco apretaos. Pero bueno, todo está bien, va caminando todo sabroso", concluye uno de los entrevistados que trabaja como fosforero.