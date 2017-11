La Audiencia de Huesca avala el retorno de los bienes de Sijena

Después de casi tres años la Audiencia Provincial de Huesca ha confirmado este jueves la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 que ordenaba a la Generalitat de Cataluña devolver las 97 piezas patrimoniales depositadas en esa comunidad al monasterio oscense de Sijena de donde salieron en sucesivos momentos tras llevárselos las monjas sanjuanistas que allí vivían. El tribunal oscense rechaza así el recurso interpuesto desde la Generalitat contra la sentencia que acordaba la restitución de todas las piezas a su ubicación original.

Dos días después de que en aplicación de 155 el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez Vigo y como consejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña dijera que iba a cumplir el requerimiento judicial del juez que le pedía que cumpliera la ejecución de la sentencia de 2015 y que obligara a la entrega de las 44 piezas que todavía no se habían trasladado a Sijena, la Audiencia Provincial de Huesca ha respaldado la decisión del juez en el sentido de que todas las 97 obras han de retornar a la localidad de Sijena.

Las 97 obras habían llegado a Cataluña en 1970, cuando las monjas se habían traslado a Valldoreix (Barcelona) ya que el monasterio que las había acogido no reunía condiciones para vivir. Entonces depositaron las obras que llevaron consigo y que hicieron trasladar en varios centros catalanes: 44 en el Museo de Lleida y 53 en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). El 21 de abril de 1983 la Generalitat compró por 10 millones de pesetas (60.101 euros) las 41 de Lleida que desde 1999 forman parte del patrimonio catalán tras ser catalogadas por el gobierno de la Generalitat, algo que seguro dificultará la entrega de las piezas a Aragón tal y como ha pedido el juez. Una segunda venta se formalizó el 17 de diciembre de 1992, en concreto 12 objetos por un valor de 25 millones de pesetas más y ese mismo día se pactó la compra de otros 41 objetos por un total de 1.485.500 pesetas, adquisición que se formalizará en sucesivas operaciones a lo largo de los años 1993 y 1994. Sin embargo, la sentencia de primera instancia del juzgado de Huesca aseguró que las ventas eran nulas porque no se había informado de las mismas. La sentencia fue recurrida por Cataluña pero la Audiencia Provincial de Huesca no le ha dado la razón y se reafirma en que las ventas no fueron correctas y los objetos han de volver.

Tras el recurso, en julio de 2016 la Generalitat entregó 51 piezas que habían estado depositadas en el MNAC (todo menos dos que se aseguran que se han extraviado), mientras que las 44 restantes están pendientes de entrega, alegando que forman parte de la colección invisible del museo leridano y del patrimonio catalán.