Colau reclama al Govern que cobre un impuesto a los grandes barcos

En vísperas a la Declaración de Emergencia Climática, el gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha presentado este martes el paquete de propuestas que tiene para el puerto y el aeropuerto: dos infraestructuras sobre las que no tiene competencias, admite el ejecutivo, pero que asegura que emiten cuatro veces más gases de efecto invernadero que el conjunto de movilidad de la ciudad. Entre las cuestiones más concretas que ha propuesto el gobierno municipal figura que la Generalitat cobre a los grandes barcos (como cruceros o mercantes) un impuesto, tal y como prevé la Ley de Cambio Climático; y también que el aeropuerto revise el estudio de impacto ambiental de su ampliación, que se realizó en 1999.

Mientras, y para "dar ejemplo", la teniente de alcalde de Urbanismo, Ecología y Movilidad, Janet Sanz ha anunciado que la alcaldesa, los concejales y los empleados municipales no utilizarán el avión para trayectos de menos de mil kilómetros si tienen alternativa en tren con una duración inferior a siete horas. "Queremos ser ejemplares y animamos a otras administraciones, empresas o corporaciones a hacer lo mismo", ha manifestado y ha asegurado que en la mayoría de casos los concejales y empleados municipales ya emplean el tren en destinos como Madrid, Sevilla, Bilbao o París. "El tren no contamina y no financiaremos vuelos que tienen alternativa ferroviaria ágil y eficaz", ha insistido. El concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia, asegura que "el vuelo Barcelona-Madrid es 12 veces más contaminante que el tren".

Sanz y Badia han presentado el resultado de un estudio realizado por Barcelona Regional que asegura que las emisiones de gases de efecto invernadero del puerto y el aeropuerto multiplican por cuatro las del resto de movilidad de la ciudad: 7,6 millones de toneladas de CO2 el aeropuerto y 5,3 millones el puerto, contra los 3,4 millones de toda la movilidad de la ciudad.

"No son infraestructuras competencia del Ayuntamiento, pero no pueden quedar al margen de la Declaración de Emergencia Climática, no pueden no hacer nada", ha defendido la teniente de alcalde. Badia ha apuntado, sobre el impacto de la actividad de estas infraestructuras en la ciudad, que son responsables del 7,5% de las emisiones de dióxido de nitrógeno y de entre el 9% y el 12% de las de partículas en suspensión.

De ahí que la ciudad pide a puerto y aeropuerto que elaboren planes de reducción de emisiones, y habiliten sistemas de generación de energías renovables (como placas solares en cubiertas de edificios o en los aparcamientos). Respecto a la fiscalidad, reclaman que se eliminen las exenciones a los carburantes de la aviación (el queroseno, como han hecho Estados Unidos o Japón) y la navegación. "La Ley del Cambio Climático de la Generalitat debe aplicarse y prevé un impuesto a los grandes barcos", ha señalado Sanz.

Refiriéndose en concreto al aeropuerto, los dos ediles han insistido en que se estudie la eliminación de vuelos cortos que tienen alternativa ferroviaria, que se promueva el transporte público para llegar a la instalación, o que aumente el precio del aparcamiento. Sobre la ampliación, Sanz ha afirmado que son "partidarios de revisar el plan director en base a un nuevo informe ambiental, porque el actual es de 1999". En el caso del puerto, las peticiones, varias ya contempladas por la autoridad portuaria, contemplan reclamar la electrificación de muelles o mejorar los accesos ferroviarios.