El Ayuntamiento retira las placas con nombres de los republicanos fusilados en La Almudena

Tres operarios han comenzado a retirar este lunes las placas con los nombres de los fusilados por el franquismo en la capital entre 1939 y 1944. Las láminas formaban parte del Memorial que el Gobierno de Manuela Carmena comenzó a construir durante el pasado mandato en el Cementerio de La Almudena. Las obras comenzaron en mayo, apenas unos días antes de las elecciones municipales, pero se paralizaron tras la llegada del PP y Ciudadanos al poder. Para el nuevo equipo de Gobierno, el monumento no cumplía las premisas del extinto Comisionado de Memoria Histórica, que recomendó “honrar a todas las víctimas del periodo bélico para evitar nuevos agravios”. La intención ahora es unificar los homenajes. Los descendientes de las 2.936 víctimas republicanas aseguran sentirse hundidas con la decisión.

“Teníamos asumido que este Gobierno quería borrar sus nombres, pero ver las placas ahí en el suelo es tremendo. Los han fusilado de nuevo”, asegura Tomás Montero, presidente de la Asociación Memoria y Libertad. Su abuelo fue ejecutado en este lugar en 1939, cuando su padre solo tenía un año. Montero asegura que nadie del Consistorio se ha puesto en contacto con los familiares y critica que PP y Ciudadanos se escudan en un informe del Comisionado, del que hacen “una lectura interesada”. En el Memorial se había instalado placas con la identidad de un tercio fusilados. Las láminas con el nombre de otro tercio permanecían apiladas en la zona por decisión del Ayuntamiento, que decidió parar la obra en julio. “Quieren borrar la misma parte de la historia que borró el franquismo”, insiste Montero.

El Gobierno municipal, liderado por José Luis Martínez Almeida (PP), interpreta que el memorial no cumple las recomendaciones del extinto Comisionado de la Memoria Histórica, creado por consenso de todos los grupos políticos en mayo de 2016 para asesorar al Consistorio sobre cuestiones memorialistas. Antes de su disolución, en junio del año pasado, el ente recomendó levantar dos monumentos, uno para las víctimas de cada bando, a lo que nueve asociaciones respondieron con una carta conjunta en la que acusaban al comisionado de “poner al mismo nivel a quienes defendían la legalidad democrática y quienes la querían destruir”. PP y Ciudadanos se tomaron un periodo de reflexión. El objetivo era reinterpretar el Memorial, lo que pasaba por eliminar los nombres de los fusilados, como recomendaba el órgano independiente presidido por Francisca Sauquillo.

Nombres de chequistas

“En un primer informe, el Comisionado no dijo nada sobre la inclusión de los nombres en la estructura. Lo hicieron a raíz de las quejas de PP y Ciudadanos”, revela Ramón Silva, concejal del PSOE. En su opinión, la decisión del Ayuntamiento de retirar las placas es “algo que perseguía desde el primer momento el PP con el apoyo de Ciudadanos y el aplauso de Vox”. En opinión de Silva, hay una intención de “blanquear permanentemente el franquismo y la dictadura fascista”. El Comisionado aconsejó en un informe no vinculante que las identidades de las víctimas no figuraran en las placas del Memorial. Su idea era que pudieran consultarse a través de un código QR para evitar así la polémica, ya que entre los nombres figuran 335 miembros de checas, centros de detención y tortura de la zona republicana durante la contienda.

Montero reconoce que algunos de los fusilados eran chequistas, pero que estos también sufrieron consejos de guerra injustos. Y subraya: “Ser chequista no implica haber cometido delitos”. Para Gutmaro Gómez, profesor de Historia en la Universidad Complutense de Madrid y experto en Memoria Histórica, habría que determinar con rigor el concepto de chequista, ya que se trata de una calificación obtenida de juicios sumarios. “Viene dado por un juicio franquista. No se puede justificar 80 años después de esa manera. Es un error histórico. Si nos se cuestionan la causa general, mal empezamos”, subraya Gómez.

El monumento fue adjudicado en abril a la empresa Flodi S.L. por 210.000 euros. Las obras comenzaron el 12 de mayo, a pocos días de las elecciones municipales. Cuando el Ayuntamiento las suspendió dos meses después, el 12 de julio, se había completado el 80% del proyecto y apenas quedaban tres semanas para su finalización, explicó a este diario Julia Chamorro, la arquitecta que dirige el proyecto. El Memorial se levanta sobre un antiguo parterre del flanco izquierdo de la puerta de O´Donnell. El objetivo inicial era unir la tapia en la que tradicionalmente se homenajea a los fusilados, entre los que se encuentran Las 13 Rosas, con el memorial, un laberinto de placas de hormigón revestidas con placas de granito en las que se incluyen los nombres de las víctimas.

